Richard Linklater y su nueva película, "Nouvelle Vague": "Tuve que borrar la historia del cine"

Jean Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol y Agnes Varda. Esos son algunos de los reconocidos directores de cine franceses que aparecen representados en la nueva película de Richard Linklater, “Nouvelle Vague”.

La cinta, estrenada la semana pasada en el Festival Internacional de Cine de Cannes, narra la historia de cómo se hizo la ópera prima de Godard, “Breathless”, y no solo retrata el particular estilo del autor más representativo la nueva ola francesa (interpretado por Guillaume Marbeck) sino que también la química entre éste y los dos protagonistas de su película: Jean Paul Belmondo (Aubry Dullin) y Jean Serbeg (Zoey Deutch).

Richard Linklater, autor previamente de la trilogía “Before” y de la alabada “Boyhood”, además se planteó el desafío de filmar la película como si realmente se hubiese hecho a finales de los años 50. Una “idea loca” que, contó, tuvo hace más de diez años.

“El objetivo era que la audiencia se sintiera como si estuvieran pasando el rato con la nueva ola francesa en 1959. No sólo el cómo hicieron “Breathless”, sino estar con la nueva ola completa, con todo el grupo de Cahiers du Cinema”, dijo Linklater durante la conferencia de prensa del filme.

“Fue una vieja idea que tuvimos con unos colegas. Hace 13 años empezamos a hablar de esto. Solo somos unos cinéfilos de Austin, Texas que aman esta era. Personalmente, ha significado mucho para mí y mi trabajo como director, porque representó libertad en la noción de una película personal. He hecho muchas películas y siempre he sentido que si haces esto por bastante tiempo deberías hacer por lo menos una película sobre hacer películas, así que pensé que esta podría ser la mía”, confesó.

El realizador afirmó que embarcarse en este proyecto fue como retroceder en el tiempo, ya que tuvo que ponerse en los zapatos de un director que recién estaba haciendo su primera película.

“Me sentí como si tuviera 20 años. Tuve que borrar mi propia experiencia y volver a la mentalidad de una primera película y fue divertido hacerlo. En cuanto a la cinematografía, también, tuve que borrar la historia del cine, lo que vino después de 1959. Eso en el sentido de cómo se ven las películas, la manera en que la cámara fue usada más expresivamente después. Fue volver en el tiempo, tanto en lo personal como cinematográficamente”, apuntó.

De todas maneras, el director aseguró que tuvo a su favor la amplia documentación disponible sobre “Breathless” y también el trabajo de su propio equipo técnico.

“Nosotros no podíamos trabajar igual de rápido (que los realizadores de “Breathless”), porque teníamos sonido y esas cosas. Lo que ellos podían hacer en 1959, de llegar y grabar en la calle, no lo podíamos hacer, pero queríamos que nuestra película se sintiera así. Tuvimos que crear todo. Todos trabajaron muy duro, cada departamento y estoy muy agradecido por eso, pero no queríamos que se viera así. Queríamos que se sintiera cómo si simplemente así fueran las cosas, pero tuvimos que trabajar muy duro para crear eso. Ese es el pequeño truco de magia que intentamos hacer”, comentó.

Por su parte, la actriz protagónica de “Nouvelle Vague”, Zoey Deutch, solo tuvo buenas palabras para Linklater, a quien describió como un trabajador metódico, muy diferente al propio Jean Luc Godard.

“Pese a que siento que Godard y Rick serían los mejores amigos, él tiene un estilo muy distinto de dirigir. Él escribió un manifiesto para los ensayos, que decía: ‘Godard es espontáneo, era libertad, era magia, pero nosotros haremos lo opuesto. Vamos a ensayar tanto y vamos a explorar cada camino posible para que no nos vayamos a casa después de trabajar en el set y sintamos que pudimos haber hecho algo más. Vamos a tener esto tan incorporado en nuestros cuerpos que será fácil y vendrá a nosotros libremente‘. Estaba expresado mejor que eso, porque él es un gran escritor y yo solo soy una actriz, pero fue muy claro para nosotros”, reveló.