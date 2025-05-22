Senador Castro por mal uso de licencias médicas: "Algunos pudieron haber abusado desplazándose a otras partes del país"

Una crítica y malestar transversal ha generado el reciente informe de Contraloría en el que se detectó el incumplimiento de parte de funcionarios públicos de sus licencias médicas. Dicho informe expone cómo más de 25 mil funcionarios salieron de vacaciones en el marco de sus permisos por incapacidad temporal de realizar su trabajo debido a una enfermedad o lesión.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, profundizó en la materia. “Hay una práctica de larga data, de gente que buscaba licencia médica no por una razón de salud, sino que simplemente para tener un justificativo en el trabajo para hacer otra actividad”, comentó el parlamentario.

En su diagnóstico, Castro apuntó contra los médicos que se han prestado para el mal uso de licencias médicas, incluso señalando a profesionales extranjeros. “Ciertos médicos, la mayoría extranjeros que han constituido verdaderas bandas o asociaciones ilícitas, que según los datos son procedentes de Colombia, Venezuela y Ecuador, que se ofrecieron para satisfacer esta demanda. Por lo tanto, esta complicidad de personas que quieren usar licencias para otro fin, encuentran médicos que son grandes emisores”, expuso el senador.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado recordó que, de acuerdo con lo establecido en Chile respecto de las licencias médicas, “no puede hacerse el reposo fuera del territorio nacional”. “Hay una cantidad, que no se sabe, no se ha investigado, que pudo haber abusado de la licencia quedandose perfectamente en el país y desplazándose a otras partes del territorio. Es la punta del iceberg, pero es escandaloso”, manifestó Castro.

Sobre el reintegro de las licencias médicas mal utilizadas y las propuestas de despedir a los funcionarios implicados, el senador Castro sostuvo que “en el caso del sector público existe un procedimiento bien reglado”. “Lo que cabe ahora es que, por ejemplo, si en el área de Educación o en una municipalidad, los jefes de servicio tienen la nómina con nombre y rut de los que están detectados que salieron del país con licencia médica, ellos están combinados a iniciar un sumario administrativo”, explicó.

“Tienen que designar un fiscal y proceder a determinar la veracidad de todo esto. El sumario puede terminar en una multa hasta en una desvinculación. Cómo está la cosa, esto da para desvinculación en muchos casos, pero hay que ver el fundamento en cada uno porque esto no es un juicio colectivo”, prosiguió el senador.