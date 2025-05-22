Trump repudia asesinatos de israelíes en Washington: "El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el ataque en contra de dos empleados de la embajada de Israel en Washington, asesinados a balazos en la madrugada de esta noche cerca del Museo Judío de la capital estadounidense.

“Estos horribles asesinatos basados obviamente en el antisemitismo deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Condolencias a las familias de las víctimas”, señaló Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó “con la mayor firmeza” lo que consideró un “acto descarado de violencia cobarde y antisemita“. “No se equivoquen: encontraremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, aseguró.

A su vez, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó estar “devastado” ante lo que calificó un “acto despreciable de odio y antisemitismo”. Asimismo, a través de un comunicado, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

Herzog manifestó su “total apoyo” a todos los miembros de la embajada israelí en Washington y su “solidaridad con la comunidad judía” en el país norteamericano. “Estados Unidos e Israel se mantendrán unidos en defensa de nuestro pueblo y nuestros valores compartidos. El terrorismo y el odio no nos doblegarán“, aseguró.

El presidente de Israel mantuvo una conversación con el embajador del país judío en EE.UU., Yechiel Leiter, y con el director ejecutivo del Comité Judío Americano, Ted Deutsch. “Todo el pueblo de Israel está de luto por esta descorazonadora pérdida. Estamos junto a las familias de las víctimas, nuestra misión diplomática y nuestras hermanas y hermanos de la comunidad judía en Estados Unidos”, sostuvo.

En esta línea, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, lamentó la “terrible noticia”, asegurando que “los representantes del Estado de Israel corren siempre, y especialmente durante este período, un mayor riesgo”. “Estamos en contacto estrecho con las autoridades estadounidenses. Israel no se rendirá ante el terrorismo”, zanjó.

Poco antes, el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, señaló en su cuenta en X que el suceso “es un depravado acto de terrorismo antisemita”. “Causar daño a la comunidad judía es cruzar una línea roja. Confiamos en que las autoridades estadounidenses adoptarán acciones firmes contra los responsables de este acto criminal”, puntualizó.