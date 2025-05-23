Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de marzo de 2026


Christiane Endler entra al top 10 de mejores arqueras de la historia del fútbol femenino

En la lista, la guardameta nacional se ubica en el cuarto lugar, solamente superada por Hope Solo, Briana Scurry y Nadine Angerer.

Deportes

Christiane Endler no para de agigantar su leyenda en el fútbol mundial. Tras convertirse en pentacampeona del fútbol femenino francés con el Olympique de Lyon, la arquera chilena sumó un nuevo tremendo reconocimiento para su carrera.

La excapitana de la Roja fue elegida entre las mejores porteras del mundo en toda la historia del fútbol femenino, de un ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS).

En la lista, la golera nacional se ubica en el cuarto lugar, solamente superada por Hope Solo, Briana Scurry y Nadine Angerer.

Cabe consignar que Endler fue elegida la mejor arquera del mundo en el 2020 por The Guardian, la mejor del mundo en 2021 por el Premio The Best de la FIFA y por la misma IFFHS en 2022.

Este es el top ten de las mejores arqueras de la historia según la IFFHS:

1° Hope Solo (Estados Unidos).
2° Briana Scurry (Estados Unidos).
3° Nadine Angerer (Alemania).
4° Christiane Endler (Chile).
5° Bente Nordby (Noruega).
6° Hedvig Lindahl (Suecia).
7° Allyssa Naeher (Estados Unidos).
8° Silke Rottenberg (Alemania).
9° Gao Hong (China).
10° Sarah Bouhaddi (Francia).

