Consulta Indígena: el desafío para implementar las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

“Como país no estamos condenados a eternizar este conflicto”, fue parte de la declaración que entregó el Presidente Gabriel Boric la noche de este jueves dando a conocer lo que fue su valoración del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que planteó 21 recomendaciones para abordar el conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

El Mandatario notificó en cadena nacional que acoge el contenido de este informe bajo “la convicción de que esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz”.

En concreto, según informó el Presidente, el trabajo de la Comisión oara la Paz se traducirá en cinco puntos, el primero: la puesta en marcha a partir del segundo semestre de modificaciones al Sistema de Tierras Indígenas y la consulta al pueblo mapuche sobre la nueva institucionalidad propuesta, siguiendo lo establecido por el Convenio 169 de la OIT.

Como segundo punto, el ingreso de una iniciativa de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de violencia rural, un proyecto de reforma para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado y, por último, un plan de reactivación e inversión económica liderado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, con foco en las zonas de Arauco y Malleco.

¿Cómo reaccionó el mundo político?

El ex copresidente de la comisión y el senador de la Democracia Cristiana,Francisco Huenchumilla, destacó la “voluntad política del Presidente de la República” por recoger estas recomendaciones y no dejarlas “guardado para el próximo gobierno”. Eso sí, en la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario planteó la consulta indígena como un eje central y “el corazón de este informe”, por lo que si no resulta, ninguna de las otras propuestas tendrá viabilidad.

La diputada mapuche y militante del Frente Amplio, Ericka Ñanco, calificó la decisión del Mandatario como “un acto de responsabilidad política” y dijo que desde el Parlamento el trabajo debe ser contribuir a que estas medidas se hagan realidad.

Mientras que en la oposición, la excomisionada y senadora exrepublicana, Carmen Gloria Aravena, dijo que “no solo me alegra sino que también me enorgullece haber sido parte de este proceso de trabajo durante dos años que hoy día se ha acogido en un 100%”.

Pero, lo cierto es que en la oposición, debido a experiencias anteriores, existe una visión negativa de la viabilidad de los procesos, los plazos y los recursos disponibles para materializar las recomendaciones. De hecho, la diputada del Biobío, Karen Medina, planteó como un error proponer la creación de nuevos organismos en el escenario económico actual del país.

“Comparto gran parte de lo que se ha levantado desde la Comisión por la Paz y el Entendimiento de la Macrozona Sur, pero hoy día claramente eso es un escrito, es un libro y es el mundo ideal. Y creo que el Presidente se equivoca al querer implementar como primera medida la creación de nuevas instituciones, cuando la condición económica país hoy día no está para eso”, afirmó.

En tanto, el diputado de La Araucanía, Miguel Ángel Becker (RN), señaló que “una consulta indígena que el propio señor (Alfredo) Moreno sabe que es absolutamente irrealizable en la Región de La Araucanía. Ya lo probamos, ya lo hicimos y fue imposible desarrollar ninguna de las propuestas de Consulta Indígena. Lamentablemente es una situación que no se va a poder materializar en el corto plazo”.