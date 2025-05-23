Genealogía de la apropiación y el matonaje. Sobre “Colonos. A sangre y fuego”

Si uno recorre cualquier ciudad o pueblo del sur de Chile encontrará una profusión de apellidos extranjeros que dan nombre a sus calles, sus plazas y a veces al propio pueblo. Esos mismos apellidos u otros que sugieren un origen similar se repiten en las partes más altas del organigrama estatal y privado. Son los Anwandter, Schilling, Schleyer, Stange, Larroulet, Matthei, Hoffmann, entre otros, cuyas trayectorias y genealogías simbolizan supuestamente todo lo positivo a lo que una sociedad debe aspirar.

La epopeya del aventurero europeo, pletórico de fuerza, ingenio y voluntad civilizatoria llegando a un territorio virgen, que requiere el despliegue de esas virtudes para florecer y progresar, ha sido abordada por los propios colonos a través de relatos biográficos comisionados y homenajes de los municipios que por décadas han controlado, para luego traspasarse al corpus de las historias nacionales o el currículum educativo. Es lo que el autor denomina la “historia oficial” y a lo que se opondrá usando diversas fuentes como la prensa obrera del período de ocupación, tesis de grado, libros que han empezado a aparecer sobre el tema en los últimos años y, de manera muy relevante, la “memoria larga” de los usurpados. Uno de los objetivos que Lagos Mieres se plantea es indagar en el origen de las fortunas y sobre todo de las propiedades. Desafiando la convención de partir en un punto en que la propiedad privada ya está legalmente fuera de cuestión.

“Colonos” se divide en tres partes. En primer lugar se establecen los fundamentos sobre los que el libro va a trabajar, a saber, una mirada crítica sobre el colonialismo, el racismo y la mitificación del inmigrante europeo. Además de una breve historia del territorio abarcado por la investigación. El grueso de la obra lo constituyen las biografías de las familias y sus miembros más destacados, divididas por zonas, con la excepción del apartado sobre los vascos. Cierra con unas reflexiones finales que amplían la mirada, por ejemplo, ocupándose de la destrucción del bosque nativo.

Una hijuela de 18 hectáreas más nueve hectáreas adicionales por cada hijo varón mayor de diez años llegado con su padre (en otras casos se habla de más terreno, por ejemplo, el ingeniero belga Gustave Verniory, en “Diez años en Araucanía”, consigna 40 y 20 hectáreas respectivamente), un estipendio mensual durante el primer año, una yunta de bueyes, materiales (madera, clavos, herramientas) y exenciones tributarias para importaciones es lo que entregaba el Estado a cada jefe de familia llegado de Europa. En muy poco tiempo esas hectáreas de terreno aumentaban a cientos o miles. ¿Cuál era la fórmula? Aquí se detallan múltiples maniobras que dan por tierra con la imagen del emprendedor visionario y refinado: corridas de cerco, ventas fraudulentas o forzadas, desalojos a escopeta limpia y uso de sicarios privados y de carabineros para amedrentar o asesinar a los propietarios originales. No son precisamente ejemplos de capacidad empresarial.

Puede parecer que el enfoque se prefigura desde el subtítulo (“A sangre y fuego”). Sin embargo no estamos ante una propuesta unidimensional. Las elogiosas narraciones arriba mencionadas son también parte de la documentación que el autor usa. Aun así, la diversidad de fuentes va poniendo en evidencia la impostación mitificadora del colono al hablar de sí mismo y de sus antepasados. Su marca está en la precarización y el desplazamiento que produce en los sujetos subalternos: el mapuche y el winka pobre.

“Colonos” es un libro duro, su lectura aprieta el pecho por el nivel de violencia que testimonia. Pero también esclarece aspectos estructurales de nuestra sociedad y entrega argumentos para la discusión siempre vigente sobre el conflicto mapuche.