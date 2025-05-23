Gobierno de Trump impide a Harvard matricular a estudiantes extranjeros

En una carta dirigida al presidente de Harvard, Alan Garber, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación inmediata de la certificación del Programa SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio), que permite a estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.

La medida impedirá a Harvard recibir estudiantes internacionales con visados F o J para el año académico 2025-2026.

Actualmente, 6.700 estudiantes extranjeros —el 27,2% de los aproximadamente 30.000 alumnos de Harvard— estudian con ese tipo de visado, según datos de la universidad.

Junto con esta decisión, Noem lanzó un ultimátum: Harvard deberá entregar en un plazo de 72 horas información sobre presuntas actividades ilegales cometidas por estudiantes extranjeros en los últimos cinco años, si desea recuperar su “privilegio”.

En una carta pública, Noem acusa a Harvard de negarse a colaborar con el gobierno, mientras —según ella— fomenta un ambiente hostil hacia estudiantes judíos, alienta simpatías pro-Hamas y aplica políticas racistas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Harvard rechaza las acusaciones y denuncia ilegalidad

“Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”, escribió Noem en X, donde también acusó a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino en su campus.

El gobierno chino respondió, denunciando la politización de los intercambios educativos por parte de Estados Unidos. Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, la decisión “perjudicará la imagen y reputación internacional de Estados Unidos“.

Un portavoz de Harvard, contactado por la AFP, calificó la medida como “ilegal“.

Cabe recordar que Harvard ya había enfrentado al gobierno en tribunales por el retiro de subvenciones federales.

Durante la administración de Joe Biden, se han registrado episodios como el desalojo del campus de Columbia por protestas pro-palestinas, y la polémica por las declaraciones de la entonces presidenta de Harvard, Claudine Gay, quien en diciembre de 2023 fue criticada por decir que “llamar al genocidio de los judíos podría violar el reglamento de acoso, dependiendo del contexto”.

Las políticas de diversidad, defendidas por sus partidarios, buscan corregir desigualdades históricas en la sociedad estadounidense.