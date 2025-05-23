Huenchumilla plantea Consulta Indígena como paso clave: "No porque alguna vez haya fracasado volverá a pasar"

A tres semanas de la entrega del informa final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el Presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas para su puesta el marcha. La acción más pronta es el inicio de la Consulta Indígena que el Mandatario comunicó para el próximo semestre.

El ex copresidente de la comisión y el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, resaltó la “voluntad política del Presidente de la República” por poner en marcha la propuesta de la instancia y no dejarlo “guardado para el próximo gobierno”.

En la primera edición de Radioanalisis, el parlamentario planteó la Consulta Indígena como un eje central y aseguró de hecho que es “el corazón de este informe (…) eso es lo central, porque si la consulta no resulta, ninguna de las cosas que anunció el Presidente van a tener viabilidad”.

En esa línea respondió a las críticas que surgieron a raíz de la propuesta, por ejemplo, la planteada por el diputado Miguel Ángel Becker (RN), quien dijo: “Ya lo probamos, ya lo hicimos y fue imposible desarrollar ninguna de las propuestas de la Consulta Indígena”.

“Efectivamente en el gobierno del diputado Becker la consulta fracasó, pero hay que hacer las cosas bien. Por eso se requiere mucha gestión política y escuchar a las partes, se tiene que ir a una disposición de ver cuál es el punto de vista de las personas que participan, pero no cerrar la puerta de partida. No porque alguna vez haya fracasado los procesos siguientes van a fracasar, porque en el pasado también hubo consultas exitosas, se requiere de un buen diseño participativo, de no equivocarse en la implementación, de hacer una buena organización”, sentenció Huenchumilla.

En línea con lo anterior, agregó que espera “que el gobierno organice adecuadamente la consulta, si la deja simplemente así, al azar las cosas no van a ir bien, pero se trata de hacer una consulta muy bien diseñada”.

El senador consideró, además, el debate electoral que “lleva a que los distintos actores políticos traten de sacar ventaja teniendo posturas exacerbadas sin pensar en el interés del país y que este es un problema de Estado, pero es lo que tenemos, es el debate que existe y es insoslayable. En ese escenario es donde hay que ser más acucioso para organizar la consulta, teniendo en cuenta todos estos factores, que evidentemente distorsionan para tener un debate con tranquilidad, pero tampoco se puede decir dejar todo el año sin hacer nada, eso sería repetir experiencias del pasado”.

Reconocimiento constitucional y la violencia

El Presidente anunció un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, no anunció fecha, lo que también generó críticas en la oposición. Al respecto. el senador DC aseguró que este es un tema que “viene teniendo urgencia hace 30 años, desde el año 90 y nunca se aprobó y siempre la derecha votó en contra, entonces una urgencia más, una urgencia menos, ¿qué le va a poner? Ese tema, hoy día, es el que menos cuento le hace al mudo mapuche, porque el mundo mapuche ha visto estas promesas por décadas”.

“Yo lamento, simplemente, lo rasante del debate que se produce apenas el Presidente toma decisión de avanzar con este informe, que no hay argumentos y yo dudo que muchos de lo que opinan hayan leído el informe y se hayan compenetrado en qué consiste. Simplemente aquí se sale a la palestra mediante instinto, el instinto animal del ser humano y no la razón del ser humano, entonces tenemos un debate chato, que simplemente eso significa que la gente deja de creer, porque se ve que están en campaña y que prima eso. Entonces claro, es difícil responder a los grandes temas del país como este y otros, si tenemos ese tipo de política hoy día en Chile, sin una seriedad que requiere la naturaleza y la gravedad de los problemas. No se quejen si hay sectores que simplemente no creen en esto”, sentenció el ex copresidente de la comisión.

Consultado sobre la crítica del octubrismo reiteró que: “Eso de octubrista es una soberana tontera, ese tipo está hablando sin ninguna razón, esta fue una comisión conformada por izquierda y por derecha, con representantes connotados de la derecha como Alfredo Moreno, que el corazón de la derecha económica y política, ¿eso significa que los otros comisionados engañamos a don Alfredo Moreno?”.

En tanto, en relación al debate sobre cómo enfrentar la violencia rural, Huenchumilla dijo que “cuando se aplica la ley para la violencia rural es fundamental que el Ministerio Público aplique el principio de objetividad, que trate a todos por igual, que tenga un mismo patrón y los tribunales lo mismo (…) Cuando tu ves que hay una cancha dispareja y que algunos tienen más poder que otros, entonces la justicia en vez de ser ciega, mira con un ojo hacia un lado y con el otro no ve nada de la complejidad, entonces la gente deja de creer en las instituciones. Yo pido la aplicación de la ley pero pareja para todos, para los santiaguinos del barrio alto y para la gente de La Araucanía”.