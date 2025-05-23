Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de marzo de 2026


Juan Carlos Said: “Menos del 1% de médicos son sospechosos de emitir licencias fraudulentas”

El experto en Salud Pública advirtió que el foco de fiscalización debe centrarse en el grupo minoritario que emite dichas licencias. Además, pidió sanciones más severas para los profesionales responsables: “Deberían dejar de ejercer como médico”.

Salud

El informe de la Contraloría General de la República (CGR) que desveló como más de 25 mil funcionarios públicos usaron sus licencias médicas para salir del país ha generado diversas reacciones. Si bien hay un rechazo transversal por su mal uso, también hay una realidad de fondo al cuál poner atención.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el médico internista de la Universidad de Chile, Juan Carlos Said, abordó esta situación. “Con toda probabilidad hay un uso fraudulento de la licencia, en la que se usa básicamente para aumentar días de vacaciones. De hecho, algunas cosas que se notaron en el informe, es que casualmente aumentan en septiembre para las semanas del 18, que son cosas evidentemente sospechosas. Incluso, se detectó el caso de una persona que se dio licencia a sí mismo y se fue del país”, detalló de entrada.

El también Magíster en Salud Pública ahondó en las acciones a tomar en esta materia. “Fue un avance que recientemente entró en vigencia una ley que aumenta las sanciones. Las multas eran de cinco millones de pesos, hay médicos que por ejemplo emiten cinco mil licencias al año. El último fraude que se detectó fueron 12 médicos que emitieron 2 mil millones de pesos en licencias, que era equivalente a tres hospitales en el Salvador”, apuntó Said.

Menos del 1% de los médicos son los que son sospechosos de emitir estas licencias. El foco debería estar en ese grupo y no hacer fiscalizaciones excesivas a personas, a médicos que emiten cifras normales de licencias y donde la probabilidad de que haya un fraude es bastante baja”, advirtió el especialista.

Si bien Said mencionó la mayor fiscalización y coordinación entre instituciones del Estado como una acción a fortalecer, también apuntó a sumar tecnología. “Hay inteligencias artificiales que se pueden utilizar para detectar patrones. Para que no tengamos que esperar a que alguien emita cinco mil licencias para detectar el fraude, sino que se pueda detectar antes y evitar que se pierdan esos recursos”, remarcó.

Además, el experto en Salud Pública reforzó la idea de aumentar las sanciones contra quienes están involucrados. Derechamente, postuló que “alguien que emite sistemáticamente licencias fraudulentas debería dejar de ejercer como médico”.

“Estamos hablando de una defraudación severa al sistema de salud y creo es algo extremadamente grave que amerita una sanción extremadamente grave”, indicó Said.

