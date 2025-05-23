Llegaron los 45 chilenos deportados por Trump: "Nos trataron como perros"

Pasada la medianoche llegó el avión Airbus A321 con 45 chilenos deportados desde Estados Unidos tras las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes irregulares. Son los primeros connacionales afectados por estas medidas.

De los 45 deportados en el vuelo chárter, tres mantenían órdenes de captura vigentes en nuestro país, por lo cual quedaron detenidos en la PDI a la espera de ser puestos a disposición de los tribunales. Los otros 42 pudieron reunirse con sus familias en el aeropuerto internacional de Santiago.

Una de las deportadas es Natalia Gallardo, detenida en una redada policial en un night club clandestino en Colorado. Su padre, David Gallardo, señaló que la joven está “disminuida físicamente como persona, moralmente y el abrazo que le di fue muy significativo para un padre que está viviendo lo que estábamos viviendo, la angustia”.

Otro de los retornados es Yerko Aliaga, ex chico reality, quien se desempeñaba como bailarín en Estados Unidos. En el terminal aéreo denunció que “el trato que te dan es pésimo, tirados en el suelo de una sala que le llaman ‘la hielera’, a 12 grados, sin colchonetas, sin frazadas ni nada. Éramos más de 30 personas en una sala que es para nueve”.

Su detención se produjo en Miami. Recordó que “iba manejando con mi licencia de conducir, te chequean tu placa y si eres latino te hacen el control y ahí directo al centro. En el fondo, Trump es el que está haciendo todo esto, su gobierno está dejando la cagá’, ya no es algo que sea por delitos, es totalmente una persecución al migrante”.

Otro de los deportados reconoció que: “Yo estaba haciendo cosas ilegales, no miento, pero nos trataron como perros“.

Acerca de las expulsiones, el Ministerio del Interior de Chile declaró que la medida “se enmarca en la nueva política migratoria de Estados Unidos“. “En coordinación con las autoridades estadounidenses, el Gobierno de Chile, a través de sus ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones y el Servicio de Registro Civil, entre otras instituciones, ha realizado las gestiones para el retorno de nuestros connacionales”, indicó la cartera.