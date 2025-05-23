Marcos Barraza (PC) figura en lista de CGR de viajes al extranjero con licencia

La Contraloría General de la República reveló que 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras tenían licencia médica, lo que ha generado cuestionamientos sobre el control de estas ausencias.

Según consigna T13, uno de los nombres mencionados en la investigación es Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y, en el momento en que hizo mal uso de su licencia médica figuraba como jefe de gabinete de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

De acuerdo con los antecedentes, Barraza habría solicitado días administrativos el 4, 5 y 6 de octubre de 2023, complementando con una licencia médica para el lunes y martes de esa misma semana, lo que le permitió ausentarse durante varios días consecutivos.

Además de su reciente rol en la Municipalidad de Santiago, Barraza ha ocupado posiciones clave dentro del Partido Comunista.

Ingresó a sus juventudes en 1986 y desarrolló una trayectoria política desde sus años universitarios, donde participó en la refundación de la federación de estudiantes de la Universidad de Santiago. En 2015, se convirtió en el primer comunista en llegar a La Moneda desde 1973, al asumir el Ministerio de Desarrollo Social luego de haber sido subsecretario de Previsión Social.

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República, entre las instituciones con mayor cantidad de casos se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2 mil 280 licencias; la Fundación Integra, con mil 934; y la Municipalidad de Arica, con 719.