Ministro Elizalde confirma renuncia de funcionario de la Subtel que hizo uso irregular de licencia médica

Uno de los involucrados en el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó a más de 25 mil funcionarios haciendo mal uso de licencias médicas para salir de vacaciones es Raúl Domínguez, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, lo que despertó críticas y llamados a que dejara el cargo.

De acuerdo al informe de Contraloría, Domínguez hizo uso “irregular” de una licencia médica con la finalidad de extender su estadía en Europa luego de participar en un congreso en China. Según consignan medios nacionales, Domínguez tendría cercanía con el Presidente Gabriel Boric al ser excompañeros de colegio.

A raíz de lo anterior, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, si bien enfatizó la importancia de que avancen los sumarios, anunció que el propio funcionario fue el que presentó su renuncia en horas de esta mañana.

“Me comuniqué con el ministro de Transportes, al respecto puedo informar que hay un sumario en curso. Que además se instruyó antes de esta información. Y también me ha informado que la persona en cuestión presentó su renuncia“, indicó el secretario de Estado.

El hecho ya había despertado críticas desde la oposición, quienes llamaron al gobierno a tomar medidas. El diputado Miguel Mellado (RN) manifestó que “nadie de estos señores ingresó al gobierno por sus cualidades profesionales, sino más bien por pituto político, por ser amigo del Presidente, por lo tanto, debiera haber tenido la decencia de no hacer fraude al fisco con el mal uso de las licencias médicas”.

A través de X, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, denunció que “usan el Estado como agencia de viajes”. “Este amigo del Presidente debe ser echado ya, debe devolver la plata y ser castigado con el máximo peso de la ley”, escribió.

Usan el Estado como agencia de viajes. No les importa la gente ni sus necesidades. Este amigo del Presidente debe ser echado ya, debe devolver la plata y ser castigado con el máximo peso de la ley. Es abuso. Es fraude. Es delito. https://t.co/0a78DNQvxm — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 23, 2025

No obstante, los cuestionamientos también cayeron desde el oficialismo. El diputado y precandidato presidencial, Gonzalo Winter, subrayó mediante X que el funcionario mencionado “no puede seguir en su cargo, tiene que irse ahora”.

Por su lado, el también precandidato presidencial, Jaime Mulet, expuso la necesidad de un control más estricto. “Lo grave es que no lo sacaron antes, no hay organismos de control, esto demuestra que hay cierto desorden dentro de algunos servicios del aparato de gobierno”, señaló.

Además, agregó que “pedir ahora que lo echen me parece lo mínimo, pero esto debe hacerse antes y sobre todo con la gente más cercana al Presidente, ser más estrictos”.

Mientras, la diputada Camila Musante comentó a raíz del caso que: “A veces confiamos en personas que terminan traicionando nuestra confianza”. Así, instó a que “las investigaciones que anunció el Ministerio Público avancen con toda rapidez para que puedan restituirse los dineros”.