Movilización de matronas: Presidente Boric compromete soluciones para el gremio

En medio de la movilización convocada este viernes por el Colegio de Matronas y Matrones (Colmat) en la Plaza de la Constitución, el Presidente Gabriel Boric hizo un alto en su agenda para dialogar con la presidenta subrogante del gremio, Lucy Rojas, y revisar una carta con las principales demandas del sector.

“Ustedes entenderán que estoy particularmente sensibilizado con el tema, estamos con 37 semanas, ya es embarazo de término. Pero independiente de mi situación particular y de la situación de mi compañera, me parece de toda justicia lo que ustedes están planteando”, expresó el Mandatario, quien será padre por primera vez en las próximas semanas.

Durante el diálogo, Boric revisó la carta entregada más temprano en la Oficina de Partes de La Moneda y, tras conocer la problemática, pidió el contacto de la dirigenta nacional para escribirlo en el papel. “Le voy a pedir que la ministra la llame directamente, la va a llamar hoy día mismo y se va a solucionar esto”, aseguró.

El conflicto se originó con la actualización de la Norma Técnica N°150, formalizada mediante el Decreto Exento N°243 del Ministerio de Salud, que redefine los criterios de clasificación hospitalaria. Según el gremio, esta modificación implica que áreas tradicionalmente atendidas por matronas, como Ginecología, Neonatología y Urgencias Obstétricas, pasen a ser absorbidas por otras especialidades, lo que consideran un retroceso en la atención especializada.

Isidora Rojas, estudiante de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales, expresó su preocupación tras conversar con el Presidente. De acuerdo con sus palabras, existe una formación de “cinco años para poder atender a los recién nacidos, a las madres, a las mujeres en todo su ciclo vital y ahora nos quieren quitar la base de todo esto”. “Hemos sido las responsables de disminuir la mortalidad materno-fetal y ahora nos quieren arrebatar esto de las manos”, afirmó.

Desde el gremio, insistieron en que la norma fue elaborada sin participación de las y los profesionales del área. “Esta experiencia está en todo Chile, de Arica a Tierra del Fuego. Eso significa que es una señal para este gobierno de que tiene que escuchar a los actores. Acá se hizo una norma sin la opinión de los trabajadores y trabajadoras de la salud sexual y reproductiva del país”, señaló Anita Román, expresidenta del Colmat y actual líder de la Federación de Colegios Profesionales.

A su vez, Lucy Rojas mencionó que “el Presidente estaba muy sensibilizado con nuestro tema. Llegamos a una promesa de que iba a comunicarse rápidamente con la ministra para que nos reciba a la brevedad y que está totalmente de acuerdo con nuestras demandas”.

Consultada sobre si el Jefe de Estado estaba al tanto de la normativa, Rojas indicó que no quedó claro si conocía los detalles. “Yo creo que es difícil que sepa todo. Son demasiadas cosas a nivel país. Pero lo importante es que ahora sí lo sabe. Sí sabe que existe una norma, una resolución exenta 243 y que vamos a trabajar en ello”, dijo.

Para este viernes a las 15:00 horas está programada una reunión entre representantes del Colmat y autoridades del Ministerio de Salud. Desde el gremio fueron enfáticos en que mantendrán las movilizaciones hasta que se derogue la norma.

“Lo que más nos afecta es la lucha histórica que hemos tenido las mujeres para tener derechos que nos respeten”, concluyó Román.