"No hay un abuso": Marcos Barraza asegura que su licencia médica se debió a una enfermedad real

Diversas aristas han surgido en los últimos días luego de conocerse el informe de Contraloría que reveló a más de 25 mil funcionarios públicos que han utilizado sus licencias médicas para viajar al extranjero. Marcos Barraza, exministro y exconvencional constituyente del Partido Comunista, es uno de los involucrados en el listado.

Según T13, el viaje ocurrió mientras se desempeñaba como jefe de gabinete de la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En específico, Barraza habría solicitado días administrativos el 4, 5 y 6 de octubre de 2023, complementando con una licencia médica para el lunes y martes de esa misma semana, lo que le permitió ausentarse durante varios días consecutivos.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Barraza aclaró que “el 4 de octubre de 2023 viajé a México para asistir a un Congreso del Partido del Trabajo, contando con los permisos legales otorgados por la Municipalidad de Santiago”.

En paralelo, explicó que regresó a Chile el lunes 9 de octubre estando enfermo, por lo que acudió al médico el 10 de octubre y obtuvo una licencia médica que cubría los días 9 y 10 de octubre.

Finalmente, rechazó cualquier acusación de abuso y afirmó que su situación se debió a una enfermedad real. “No hay un abuso, sino una situación real de enfermedad. Rechazo todo intento de desprestigio que pretenda vincularme a las irregularidades en licencias médicas señaladas por la Contraloría General de la República”, sentenció.