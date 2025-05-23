Rusia y Ucrania inician intercambio de prisioneros "a gran escala"

Las autoridades de Rusia y Ucrania intercambiaron este viernes a 270 militares y 120 civiles por cada una de las dos partes, después de que la semana pasada ambos países pactasen la entrega de un total de 2 mil personas tras celebrar en Turquía sus primeros contactos directos en más de tres años.

El presidente de ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró el final de esta “primera fase” del canje, que ve “crucial” aplicar en su totalidad. “Hoy, 390 personas. El sábado y el domingo, esperamos que el intercambio continúe”, adelantó en sus redes sociales.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, explicó en un comunicado que las personas liberadas por Ucrania están ya en Bielorrusia, para una primera atención médica y psicológica previa al traslado a territorio ruso. Según Moscú, entre los últimos liberados figuran civiles detenidos durante la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk.

El Gobierno de Rusia adelantó que este “intercambio a gran escala” continuará “en los próximos días”, aunque ninguna de las dos partes ha puesto plazo al acuerdo sellado la semana pasada y que contemplaban la liberación de mil personas por cada bando.

“Es muy importante que vuelvan todas las personas que siguen en cautividad”, reclamó Zelenski, quien prometió seguir con los “esfuerzos diplomáticos” para garantizar nueva entregas.

Trump adelantó el intercambio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsor de estos acercamientos entre Kiev y Moscú, ya había adelantado este mismo viernes que las partes habían “completado” los trabajos para “un gran canje de prisioneros”, sin entrar en detalles

“Felicitaciones a las dos partes de esta negociación. ¿Esto podría derivar en algo grande?”, celebró Trump, en un mensaje en la red Truth Social en el que ya había anticipado que “en poco tiempo” se pondría en práctica el citado canje.