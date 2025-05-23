"The Phoenician Scheme": un nuevo capítulo en el universo de Wes Anderson, con Benicio del Toro y Michael Cera

Un nuevo capítulo en el universo de Wes Anderson, divertido, oscuro y con varios de los componentes a los que ya acostumbró la audiencia. Así se podría empezar a describir “The Phoenician Scheme”, la nueva película del director de cine estadounidense que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Cannes y que tendrá su estreno en salas chilenas el próximo 5 de junio.

En la cinta, el actor Benicio del Toro interpreta a un oscuro hombre de negocios, que luego de varios intentos de ser asesinado, trata de reconectar con su hija -interpretada por Mia Threapleton– y concretar el gran proyecto por el que ha trabajado toda su vida.

Durante una conferencia de prensa en Cannes, el director de películas como “Moonrise Kingdom”, “The Grand Budapest Hotel” y “Fantastic Mr Fox” fue requerido sobre su inspiración para la escritura del guion. Según Anderson, la primera idea vino a él mientras estaba en el festival, presentando su película “The French Dispatch”, y vio detenidamente un plano del personaje que, en esa cinta, interpretaba Del Toro.

“El inicio de la película solo fue él. Solo una imagen de él como este personaje. No sabía qué pasó o que iba a pasar, solo tenía a este personaje que se movía con decisión por la historia y que definitivamente, no podía ser asesinado”, confesó Anderson entre risas.

El realizador además contó que para esta cinta fue fundamental la figura de su suegro, que al igual que el protagonista de “The Phoenician Scheme”, también era un hombre de negocios.

“Mi esposa es libanesa, su padre es un ingeniero y hombre de negocios libanés y ella me contó que su papá un día, hace varios años, le pidió que se reunieran. Cuando volvió de eso, me contó que él le dijo que quería que estuviera preparada para cuando no pudiera hacerse cargo de sus negocios. Él abrió un closet y empezó a sacar estas cajas de zapatos y a describir estos distintos proyectos, proyectos de ingeniería en distintas partes del mundo, y su reacción al final fue: ‘Esto es de locos’. Ese fue el inicio. El personaje terminó teniendo mucho que ver con él y la película está dedicada a él porque era una gran persona, inolvidable y especial”, destacó el director.

Anderson señaló que de alguna manera se juntaron dos cosas, por un lado, el personaje de Benicio del Toro y por otro, un deseo de abordar la relación entre padres e hijas.

“Leí algo que el dramaturgo Tom Stoppard dijo. Que cada vez que escribe una obra, él no tiene una idea para la obra. Él tiene dos ideas que prácticamente no tienen nada que ver una con la otra y se encuentran. Siento que eso siempre me ha pasado a mí. Como la vez que quería hacer una película en un tren y de manera separada estaba pensando que quería hacer una película en la India”, indicó, haciendo referencia a su film de 2009, “The Darjeeling Limited”.

Un elenco de lujo, como siempre

En sus películas, Wes Anderson suele contar con un elenco recurrente de destacados actores y actrices y “The Phoenician Scheme” no es la excepción, porque vuelven a aparecer figuras como Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Tom Hanks y Scarleth Johanson.

A todo lo anterior, se suma la incorporación del canadiense Michael Cera (conocido por protagonizar “Scott Pilgrim vs The World” y “Superbad”), quien interpreta al tutor de los hijos de Benicio del Toro y es uno de los puntos fuertes de la película.

“Wes descubriendo a Michael es como descubrir el agua. Parece un elemento bastante obvio y natural en su arsenal como cineasta. Es la asociación perfecta”, comentó Benedict Cumberbatch.

El propio Cera aseguró estar encantado de haber sido invitado a participar de “The Phoenician Scheme”. “Wes me pidió hacer un pequeño rol en su anterior película, “Asteroid City”, pero lamentablemente no lo pude hacer, lo que fue realmente triste. Estaba preocupado de que Wes me guardara rencor de alguna manera y de que no me invitara otra vez, pero luego pasó esto y todo se arregló. Fue un regalo”, dijo.

Ante los ojos de la prensa, Cera y Anderson se dieron la mano para comprometer una futura colaboración. Así, el director adelantó que ya está trabajando en el guion de su nueva película (que prometió será “oscura”) y tanteó la posibilidad de hacer la secuela de una de sus primeras cintas, “The Life Aquatic with Steve Zissou”.