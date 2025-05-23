Trump recrudece su política migratoria, confronta a Harvard y lanza ofensiva comercial contra Europa y Apple

Las recientes decisiones del presidente Donald Trump han vuelto a sacudir el tablero internacional. Con una política migratoria cada vez más agresiva, un enfrentamiento directo con la Universidad de Harvard y una nueva ofensiva comercial contra la Unión Europea, la administración republicana intensifica su postura nacionalista y de confrontación, desatando preocupaciones por el rumbo que toma Estados Unidos en el escenario global.

Deportaciones masivas: Chile y América Latina en alerta

Un nuevo vuelo de deportación llegó a Chile con 45 personas expulsadas desde EE.UU., entre ellas tres ciudadanos chilenos arrestados al arribar, mientras otros 42 fueron repatriados por residencia irregular. El Ministerio del Interior chileno confirmó que esta operación se enmarca en la política migratoria de Trump, marcada por su duro enfoque restrictivo.

Entre los casos más emblemáticos figura Natalia Gallardo, detenida durante una redada en Colorado, cuya familia denunció condiciones degradantes durante su detención. También regresó el ex participante de reality Yerko Aliaga, quien denunció haber estado encerrado a 12°C sin frazadas, junto a 30 personas en un espacio diseñado para nueve.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado abusos sistemáticos, hacinamiento y detenciones arbitrarias en centros migratorios como el de El Paso, Texas, donde incluso se ha reportado falta de agua, comida vencida y golpizas, especialmente hacia migrantes venezolanos.

Actualmente, más de 49 mil personas permanecen recluidas en centros de detención, superando en 18% la capacidad oficial, un dato que evidencia una política migratoria opaca y punitiva.

Conflicto con Harvard: ¿ataque político o cruzada ideológica?

En paralelo, la administración Trump desató una batalla frontal contra la Universidad de Harvard, al revocar su facultad de admitir estudiantes internacionales, medida que la institución calificó como “una represalia política”.

La Secretaría de Seguridad Nacional, a través de Kristi Noem, envió una carta acusando a Harvard de “promover el antisemitismo y el terrorismo” en su campus. La ofensiva se desató luego de que la universidad se negara a entregar información sobre participantes en manifestaciones pro-palestinas.

A ello se suman decisiones previas: congelamiento de fondos federales por más de 2 mil 700 millones de dólares anunciado el pasado mes de abril, que ahora se suma a un nuevo recorte adicional de 450 millones, y amenazas de retirar el estatus de excepción fiscal.

Harvard respondió con fuerza. Su portavoz, James Newton, aseguró que “esto es una amenaza directa a nuestra comunidad académica y a los valores de esta nación”, y confirmó que se presentó una demanda contra el Gobierno por violación a la Primera Enmienda.

Organizaciones como FIRE alertan sobre un avance hacia un estado de vigilancia en los campus, con arrestos y deportaciones de estudiantes por su participación política, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y la autonomía académica en Estados Unidos.

Nueva ofensiva comercial contra Europa y Apple: ¿hacia una nueva recesión global?

En un movimiento que sorprendió a los mercados, Trump anunció un arancel del 50% a todos los productos importados desde la Unión Europea, acusando al bloque de manipular el comercio internacional y causar un déficit de 250 mil millones de dólares anuales con EE.UU.

Además, el presidente amenazó directamente a Apple con un arancel del 25% a sus productos si no traslada su producción al territorio estadounidense. El golpe fue inmediato:

Apple cayó un 3% en bolsa , acumulando un retroceso del 20% en el año.

Wall Street cerró en rojo: Nasdaq -1,28% , S&P 500 -1,01% , Dow Jones -0,9% .

El índice VIX subió un 23% , el oro repuntó un 2% y el dólar cayó .

En Europa, los principales índices también cayeron: STOXX 600 -1,6%, DAX -2,1%, CAC -2,6%.

Analistas advierten que esta medida, junto a la escalada en tensiones con China, podría acelerar una recesión económica global si no se logra un equilibrio en las relaciones comerciales multilaterales.

Donald Trump transformó el escenario internacional

Las decisiones recientes de Trump reflejan una política exterior centrada en el nacionalismo económico, el control migratorio y la batalla ideológica, que lo alejan de sus aliados históricos y refuerzan la percepción de un Estados Unidos más aislado y confrontacional.

Desde América Latina hasta Europa, las reacciones oscilan entre la preocupación y la cautela, mientras analistas advierten sobre las consecuencias de un liderazgo que, en nombre de la seguridad y el control, tensiona las bases del orden internacional liberal.

Foto: X @POTUS.