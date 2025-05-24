"Efecto Eternauta": Consultas por dudas de identidad se sextuplicaron en Abuelas de Plaza de Mayo tras el lanzamiento de la serie

‘El Eternauta’, la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano y que se estrenó el pasado 30 de abril, ha sido un éxito rotundo. La historia que tiene como protagonista a Juan Salvo está entre las más vistas del catálogo de Netflix. Además, dentro de las series de no habla inglesa ocupa el primer lugar y a nivel general se ubica la tercera posición de la plataforma de streaming.

La historieta de Oesterheld y Solano relata una invasión extraterrestre a Buenos Aires, que comienza con una nevada mortal y se intensifica con la aparición de seres de otro mundo.

La frase “nadie se salva solo” es una de las más significativas dentro del universo de ‘El Eternauta’ y encarna el mensaje central de la historia: cooperación y solidaridad. Lo anterior refleja fielmente el trabajo de Héctor Oesterheld, quien a lo largo de su trayectoria enfatizó que no existían los héroes solitarios, sino que el héroe era el colectivo.

El impacto de la producción no se ha dado solo a través de las plataformas digitales. Tras el lanzamiento de la serie, las Abuelas de Plaza de Mayo han visto cómo se han multiplicado los casos de argentinos que dudan sobre su identidad y se han acercado a la agrupación para resolver esas dudas.

“La serie tuvo una repercusión muy grande, no sólo acá, sino en todo el mundo, y eso a nosotros nos llenó de alegría por lo que representa y por el contenido de la serie por supuesto”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile, Miguel Santucho, parte de la mesa directiva de Abuelas de Plazo de Mayo y hermano del nieto restituido 133: Daniel Santucho Navaja.

En esa línea, Santucho afirmó que el impacto de la serie se vio reflejado de manera inmediata en la agrupación, donde las consultas por dudas de identidad se dispararon: “La semana siguiente al estreno se multiplicaron los casos, casi el triple de personas consultó, pero la semana subsiguiente (la del 12 al 18 de mayo) fue el gran boom”.

“Nosotros habitualmente por año recibimos entre 800 y 900 consultas sobre la identidad, y sólo en este mes se alcanzaron las 200. Es el sextuple de lo que habitualmente recibimos en ese periodo, y que coincide con casi un tercio de todo lo del año. Fue realmente increíble”, detalló el integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Una lucha inagotable

El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas argentinas perpetraron un golpe de Estado consolidando un régimen de terror y persecución que desapareció a 30 mil personas. Entre ellas, había centenares de mujeres embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Además, decenas de niños fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres.

La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés y niños, con centros de detención ilegales donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 niños de personas desaparecidas, que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados junto a sus padres, fueron apropiados entre 1975 y 1980.

Desde el 22 de octubre de 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante su lucha inagotable para restituir la identidad de cada uno de los bebés y niños apropiados por el terrorismo de Estado.

Las abuelas resistieron la dictadura y hoy hacen frente a los embates negacionistas del presidente Javier Milei. Siempre de pie, pero, como todos, hay algo que deben asumir: el inexorable paso del tiempo. Muchas de ellas han fallecido sin encontrar a sus nietos, otras continúan hasta el día de hoy en esta búsqueda incansable de recuperar hasta el último niño apropiado por el Estado.

En esta lucha inagotable, la experiencia y, sobre todo la esperanza, han pasado a nuevas generaciones. Dentro de este recambio, están los hijos de las abuelas, pero también sus nietos y bisnietos. Miguel Santucho es parte de este recambio.

Las plataformas masivas y los Oesterheld

Santucho detalló que, anterior al estreno ‘El Eternauta’, hace muchos años, también vivieron un boom en las consultas por dudas de identidad tras el lanzamiento de una novela que trataba el robo de los nietos: “Los productos masivos, artísticos, de calidad, nos permite llegar a muchas a personas que habitualmente no llegamos con nuestras actividades. Nos permite entrar en la casa de la gente, nos permite llegar a los que no están involucrados en los circuitos que nosotros habitualmente hacemos difusión”.

Asimismo, enfatizó que es “una demostración más de la importancia de esos canales. Y concretamente para la familia de Oesterheld“.

Durante la última dictadura militar iniciada en 1976 en la Argentina, Héctor Oesterheld se unió a la agrupación guerrillera Montoneros, de la que formó parte de la estructura de prensa. Sus hijas también eran parte de la colectividad. En la clandestinidad, finalizó el guión de ‘El Eternauta II’.

El 27 de abril de 1977, el autor fue secuestrado por las fuerzas armadas argentinas. Sus cuatro hijas: Estela, Diana, Beatriz y Marina corrieron la misma suerte. Dos de ellas estaban embarazadas y, posiblemente, sus hijos nacieron en cautiverio. Además, también fueron secuestrados tres de los yernos de Oesterheld. Todos están desaparecidos.

Santucho reveló que la familia de Oesterheld les solicitó que no han públicas sus identidades, puesto que hay mucha gente que intenta contactarse directamente con ellos pensando que pueden ser las nietas de Oesterheld: “Nosotros sabemos, por una cuestión de probabilidades, que probablemente las nietas de Oesterheld son parte de esas personas que estuvieron viendo la serie“.

Asimismo, el integrante de la mesa directiva de las Abuelas de la Plaza de Mayo explicó que “muchos sienten o piensan que pueden llegar a ser sus nietas. Ese es el motivo también por el cual queremos resguardar la identidad de los familiares, porque no es grato, y yo lo digo por experiencia personal, que te contacten personalmente diciendo; ‘creo que soy tu hermano o tu hermana’ cuando no hay un ADN o una prueba anterior“.

Los embates de Milei y la trascendencia del héroe colectivo

El estreno de ‘El Eternauta’ llegó en un momento en que el país trasandino vivo un grave retroceso en materia de derechos humanos. Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei ha impulsado una serie de medidas que han sido una regresión en materia de garantías fundamentales, justicia y verdad.

Durante el 2024, el gobierno Milei canceló el programa de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión pública, negó oficialmente la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar y disolvió la unidad de investigación de niños desaparecidos durante los años de terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

Y sin ir más lejos, este 21 de mayo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, anunció que la secretaría de Derechos Humanos será convertida en una subsecretaría: “De esta manera se recorta un 40% de la estructura y un 30% del personal. La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, planteó Adorni dando otro golpe a la política de verdad y justicia.

“El éxito de la serie nos pone muy contentos porque nos da mucha esperanza de encontrar un nieto o una nieta a partir de todas las consultas que se dieron, pero también porque es una serie que en este momento de la Argentina, al levantar la imagen, la idea del héroe colectivo y que nadie se salva solo, al poner en evidencia la necesidad de juntarse para cambiar las cosas o resistir, son todos elementos que nos permiten que nuestros mensajes lleguen con más fuerza“, puntualizó Santucho.

“Porque justamente hablamos nosotros de una búsqueda colectiva, de comprometerse con la verdad para descubrir lo que pasó y todas esas cosas que están siendo en primer plano en la serie, son una parte de los contenidos, de los valores que promueve”, enfatizó.

“El tema de los valores es una bocanada de aire para nosotros. Saber que que esos valores también tienen rating, por decirlo de una manera. Que todavía se puede pensar que ante las situaciones de dificultades extremas, la única solución es juntarse en la solidaridad y el acompañarse el uno a otro“, reflexionó el integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Al ver la buena recepción de la audiencia, Santucho contó que decidieron difundir no solo la serie, sino también la historia de Oesterheld y la búsqueda de sus nietas.

“Hicimos una performance en Plaza de Mayo junto con otros compañeros de HIJOS —Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y que trabajan a la par con las Abuelas de Plaza de Mayo— con los disfraces de ‘El Eternauta’, caminando por la plaza diciendo ‘vos sabés quién sos, si podés ser una de las nietas de Oesterheld, si estuviste viendo la serie y naciste entre estas fechas‘”, detalló de la intervención realizada en la mítica plaza bonaerense.

❓️ ¿DÓNDE ESTÁN?

Eternautas en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/6EousgFdO7 — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 15, 2025

“Nos estamos personificando con los trajes, las máscaras y demás como para tratar de seguir llamando la atención e indirectamente promocionando la serie, pero mucho más directamente promocionando esos valores y esa búsqueda que la serie nos permite aprovechar. Cuando vimos que la serie tenía tantas repercusiones y sobre todo nos generaba atención sobre la búsqueda, tratamos de generar estas campañas para fortalecer esa parte. Y la verdad que con muy buen resultado porque las consultas siguen más altas de lo habitual. Estamos afortunadamente con mucho trabajo por delante“, agregó.

Santucho afirmó que esperan con ansias la segunda temporada de la serie para continuar con la campaña entorno al ‘El Eternauta’, con nuevas ideas, con nuevas performances, con el objetivo de llegar a más personas en esta búsqueda que se extiende por casi cinco décadas.