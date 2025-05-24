Diario y Radio Universidad Chile

Fallece Teresita Reyes: un adiós a la querida actriz de la televisión y el teatro chileno

Fallece Teresita Reyes a los 75 años. La querida actriz de TV y teatro, recordada por "Machos" y su gran carisma, deja un imborrable legado en la escena nacional.

Cultura

Con profundo pesar, el mundo de la actuación chilena lamenta el fallecimiento de Teresita Reyes, destacada actriz de televisión y teatro, quien partió en la madrugada de este sábado a los 75 años, tras batallar contra un cáncer. La noticia fue comunicada por su familia a través de sus redes sociales, informando que la querida intérprete “partió en paz, rodeada del amor de sus hijos y su familia”.

Las complicaciones de salud de Teresita Reyes comenzaron hace algunas semanas, tras ser diagnosticada con un cáncer mandibular que derivó en otras afectaciones. Su hija, Teresita Giacaman Reyes, mantuvo informados a los medios sobre el estado de su madre, quien recibió el cariño y las oraciones de sus seguidores durante su enfermedad. Próximamente se informará sobre el lugar de su velatorio.

Teresita Reyes, formada en la Pontificia Universidad Católica, inició su carrera teatral antes de incursionar en la televisión en 1981 con la teleserie “Villa los Aromos” de TVN. Su presencia en la pantalla chica fue constante hasta el año 2023, dejando una huella imborrable en producciones de Canal 13 y Mega. Además de su talento actoral, Teresita destacó por su carisma e histrionismo, atributos que la hicieron muy querida como panelista en diversos programas de televisión. “Me encanta hacer reír. Mi misión en la vida es hacer reír”, expresó en una entrevista de 2022, un reflejo de su espíritu alegre y cercano.

Teresita Reyes dejó una galería de personajes memorables en la televisión chilena, siendo uno de los más recordados Imelda, en la exitosa teleserie “Machos”. Su versatilidad la llevó a participar en diversas producciones como “Hippie” y su más reciente aparición en “Como la vida misma”. Su talento la llevó incluso a participar en el programa de Chilevisión, “Top Chef Vip”, donde demostró una vez más su espontaneidad y cercanía con el público

