Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de marzo de 2026


Ley de Aborto: gobierno anuncia proyecto que genera disparidad de reacciones en el Congreso

El anuncio del Ejecutivo ha generado un fuerte debate en el Congreso. Desde el oficialismo celebraron el avance en derechos de la mujer y salud pública, mientras la oposición lo tilda de "bandera ideológica" y anuncia rechazo total.

El reciente anuncio del Gobierno de Chile sobre el ingreso de un proyecto de ley que busca modificar el reglamento en torno a la ley de aborto ha desatado una ola de reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras el oficialismo lo celebra como un avance significativo para los derechos de las mujeres, la oposición ya ha adelantado su rotundo rechazo, cuestionando las prioridades del Ejecutivo.

Ministra de la Mujer, Antonia Orellana – Fuente: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Apoyo Oficialista: Un Tema de Justicia y Salud Pública

Desde el sector oficialista, el anuncio ha sido recibido con entusiasmo y un llamado a un debate serio y respetuoso en el Congreso. La diputada Ana María Bravo, presidenta de la comisión de Mujeres, subrayó la importancia de la iniciativa: “no tenemos que olvidar que estamos en una democracia y existe un sector importante de la ciudadanía que demanda esta discusión. El Estado debe abordar estas problemáticas con enfoque en la salud pública, considerando la deuda histórica del estado con las mujeres.” Bravo añadió que, aunque la discusión será larga, “la presentación del proyecto es un buen punto de partida para instalar el debate.”

Diputada Ana Maria Bravo – Fuente: Sebastian Cisternas/Aton Chile

En la misma línea, la diputada y vicepresidenta de la Mujer PS, Daniella Cicardini, valoró el anuncio como “una señal clara de compromiso con los derechos de las mujeres. El gobierno cumple, y ahora esperamos que en el Congreso estemos a la altura, dando un debate serio, respetuoso y sin prejuicios. Este no es un tema de ideologías, es un tema de justicia, de dignidad y de salud pública”.

La diputada PPD Helia Molina también celebró la noticia, destacando que la legalización del aborto es un derecho de las mujeres y un tema de equidad. Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) hizo un llamado a un debate “con altura de miras” en el marco de una sociedad democrática.

Oposición: “Corolario de un mal Gobierno” y Rechazo Rotundo

En contraste, la oposición ha expresado un contundente rechazo al proyecto, calificándolo de “bandera ideológica” y criticando las prioridades del Gobierno. Roberto Arroyo, jefe de bancada de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), fue enfático: “El señor Boric anuncia que prontamente enviará el proyecto de ley para legalizar el aborto. Otra vez el Gobierno legislando fuera de las prioridades de la gente. Sólo le interesan proyectos ideológicos y de su vereda política”. Arroyo advirtió que el proyecto se encontrará con un “rechazo enorme de la ciudadanía” y un Congreso “unido en lo valórico” en esta materia.

El diputado republicano Stephan Schubert se sumó a las críticas, calificando el anuncio como el “corolario de un pésimo gobierno”. Schubert señaló que “este Gobierno no logró nada de lo que prometió… y ahora tampoco va a haber ley de aborto, porque la sociedad civil y los parlamentarios estamos preparados… para rechazarlo y señalar que esa política de la muerte no va con Chile.”

Diputado Stephan Schubert – Fuente: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

De igual forma, la diputada Independiente-DC, Karen Medina, también expresó su oposición, argumentando que el proyecto responde a una “bandera ideológica” más que a una necesidad urgente. “La ministra Orellana sabe perfectamente que tenemos urgencias en apoyo a mujeres que hoy día están sufriendo precisamente violencia… Pero como la ideología es mayor y como necesitan levantar sus banderas de lucha, hoy día va a presentar el aborto libre. No tiene el apoyo ministra, no es necesidad urgente y de verdad que el país no quiere esta idea”, sentenció.

A estas voces se sumó Jaime Mulet, precandidato presidencial por el partido Federación Regionalista Verde Social, quien calificó el anuncio como un “debate artificial”. “He recorrido el país prácticamente completo… y nunca me han preguntado por la urgencia de una ley de aborto libre. Más bien la gente está satisfecha con el aborto, las tres causales”, afirmó. Mulet enfatizó que no es partidario del aborto libre y considera que es una discusión que “genera una disrupción” y no es lo “más relevante” en un contexto donde el país enfrenta problemas de salud graves, seguridad, inmigración y la necesidad de cambios estructurales.

Más Artículos

