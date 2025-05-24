Ministro Marcel pone el foco en municipalidades por abuso de licencias médicas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el caso de las licencias médicas y señaló que las municipalidades concentran gran parte de los problemas en la gestión de personal. Sus declaraciones fueron entregadas a Emol tras su participación en el Chile Day en Nueva York.

Consultado sobre el sorpresivo número de 25.000 funcionarios con licencias que viajaban al extranjero, Marcel valoró el cruce de información realizado por la Contraloría. “Nosotros teníamos los datos agregados y podíamos evaluar cómo habían ido evolucionando las licencias en el tiempo. Pero una evidencia que sea bastante clara de abusos del sistema era mucho más difícil de obtener”, explicó. Añadió que la cifra incluye al Gobierno Central, municipalidades, universidades y empresas públicas, siendo esta una base “muy grande”.

En ese sentido, el ministro destacó que dos tercios de un millón de licencias provienen de las municipalidades. Esto, según Marcel, “ratifica un diagnóstico de que en las municipalidades hay más problemas en la gestión de su personal”.

El titular de Hacienda recordó que no es la primera vez que se observan irregularidades en la administración de personal en los municipios. “Recordemos que en las municipalidades es donde ha habido casos de abuso con las horas extraordinarias. Ha habido alcaldes o alcaldesas que han sido sancionados por tener programas de horas extraordinarias como sobresueldo para sus funcionarios”, enfatizó