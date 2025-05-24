Diario y Radio Universidad Chile

Senado abre sus puertas en el día de los patrimonios 2025 con enfoque de género

El Senado abre sus puertas este domingo 25 de mayo para el Día de los Patrimonios 2025 en Santiago. El recorrido destacará el edificio histórico y, por primera vez, incluirá representaciones sobre el sufragio femenino y las primeras senadoras.

Cultura

El Senado se une a la celebración del Día de los Patrimonios 2025 abriendo las puertas del Congreso Nacional en Santiago este domingo 25 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas. Bajo el lema “Somos Senado, contigo somos Patrimonio”, este año la visita ofrece un recorrido por el Salón de Honor y la Sala de Sesiones, donde se podrá apreciar el valor histórico y arquitectónico del edificio, declarado monumento nacional.

Cámara del senado

La gran novedad de esta edición es el enfoque de género: por primera vez, se exhibirán representaciones teatrales con actores y actrices que darán vida a las primeras senadoras y narrarán el largo camino de las mujeres hacia el derecho a sufragio.

La entrada es libre y por orden de llegada, por calle Catedral 1158. Se recomienda el uso de bolsos o mochilas pequeñas.

