Senado abre sus puertas en el día de los patrimonios 2025 con enfoque de género

El Senado se une a la celebración del Día de los Patrimonios 2025 abriendo las puertas del Congreso Nacional en Santiago este domingo 25 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas. Bajo el lema “Somos Senado, contigo somos Patrimonio”, este año la visita ofrece un recorrido por el Salón de Honor y la Sala de Sesiones, donde se podrá apreciar el valor histórico y arquitectónico del edificio, declarado monumento nacional.
La gran novedad de esta edición es el enfoque de género: por primera vez, se exhibirán representaciones teatrales con actores y actrices que darán vida a las primeras senadoras y narrarán el largo camino de las mujeres hacia el derecho a sufragio.
La entrada es libre y por orden de llegada, por calle Catedral 1158. Se recomienda el uso de bolsos o mochilas pequeñas.