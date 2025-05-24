Teatro Perro Muerto Celebra 10 Años con Imperdible Ciclo en Matucana 100

La reconocida Compañía nacional Teatro Perro Muerto conmemora una década de trayectoria con un ciclo especial de sus tres obras más emblemáticas en Matucana 100. Desde el 28 de mayo al 15 de junio, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en los montajes que han forjado su historia: “Pinochet: La Obra Censurada en Dictadura”, “Representar” y “Lastres”. Además de las funciones, la compañía ofrecerá un laboratorio de teatro político, invitando a la reflexión, la memoria y la imaginación crítica.

Desde su debut en 2015 con “Pinochet, la obra censurada en dictadura”, Teatro Perro Muerto se ha consolidado en la escena nacional por su enfoque político y reflexivo, generando preguntas en torno al contexto social chileno. Sus obras han recorrido importantes escenarios y festivales tanto en Chile, como Santiago a Mil y Santiago Off, así como a nivel internacional en España y Estados Unidos, destacando por su compromiso con el teatro político contemporáneo.

Hugo Navarro, programador de Artes Escénicas de Matucana 100, expresó su orgullo por acoger esta celebración: “Para nosotros es un orgullo que Teatro Perro Muerto celebre sus diez años en Matucana 100. El mismo colectivo que hace años atrás se presentaba en nuestros escenarios como una compañía emergente, hoy tiene una trayectoria sólida… Sus montajes hablan sobre temas urgentes y necesarios para la opinión pública, con una mirada irreverente y un lenguaje físico y lúdico, que refuerza la idea de que el teatro puede seguir siendo un fenómeno que nos hace reflexionar socialmente.”

Dramaturgia y Dirección para la Reflexión Política

Complementando el ciclo de obras, la compañía ofrecerá un laboratorio de dramaturgia y dirección titulado “FICCIONES POLÍTICAS: IMAGINAR LO QUE NO FUE”. Dirigido por Sebastián Squella e integrantes de la compañía, este taller práctico busca proporcionar herramientas para crear ficciones críticas a partir de conceptos como utopía, distopía y ucronía. Se llevará a cabo a partir del 1 de junio en Matucana 100, con inscripciones disponibles en www.m100.cl.

Sebastián Squella, director y dramaturgo de Teatro Perro Muerto, reflexionó sobre estos diez años: “Cumplir diez años ha sido constatar que el grupo es la fuerza que nos sostiene. Resistir en la precariedad ha sido posible porque hemos crecido acompañándonos… somos Teatro Perro Muerto.”

Este ciclo es una invitación a reencontrarse con las creaciones de Teatro Perro Muerto, celebrar su trayectoria y revivir una década de teatro que no olvida su contexto.

Puedes revisar toda la programación en www.m100.cl.