“TVN está en una indefinición absoluta”: el difícil presente financiero y el debate por el rol público del canal de todos los chilenos

La decisión de no persistir en más endeudamiento para financiar gasto corriente, explicitada a principios de mayo por parte del directorio de Televisión Nacional (TVN), dejó contra las cuerdas a los actores que pueden concurrir en una respuesta para la situación financiera del “canal de todos los chilenos”.

En el balance de 2024 entregado a la Comisión para el Mercado Financiero, se informó de pérdidas por $18 mil 534 millones, tres veces más que la cifra de $5.499 millones registrada en 2023. “Consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública, hacen imposible la viabilidad económica de la empresa“, declaró el directorio por medio de un comunicado.

Con lo anterior, Francisco Vidal, presidente de la instancia, advirtió en Radio Infinita que la caja del canal resistirá hasta mediados del próximo año y que si, hasta ese momento, no hay algún acuerdo “entonces, esto podría implicar el cierre de TVN“.

Para la ex ministra Pauline Kantor (Evópoli), una de los siete miembros del directorio, “efectivamente cuando tú ves los números del canal, ves que el canal está quebrado. Con pérdidas que se tuvieron sobre $15 mil millones se empieza a hacer insostenible. Yo creo que la gran conversación, que no es una conversación solo al interior de TVN, sino que en primera instancia debe tener el Gobierno y luego el Parlamento, es qué tipo de modelo de televisión pública nosotros queremos tener como chilenos”.

Por dar un ejemplo, apuntó a que “es como si nosotros ahora quisiéramos seguir manteniendo sistemas de teléfonos fijos y peleando para que todos en Chile tengan un teléfono fijo y eso ya la tecnología, los contextos culturales, ya cambiaron y hoy día todos tienen aparatos celulares. Con la televisión es algo parecido, los contextos han cambiado, la tecnología ha cambiado, la forma en que los jóvenes consumen televisión ha cambiado, entonces uno no puede seguir pensando que el mismo modelo de televisión que tienes hace más de 50 años es el mismo que tienes que mantener ahora”.

Proyecto de modernización de TVN

Desde el Gobierno, ponen las fichas sobre el proyecto de ley ingresado durante la segunda administración del ex presidente Sebastián Piñera -el 02 de marzo del 2022- que tiene por objeto modificar la ley N° 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile, con el objeto de fortalecer su gobernanza y su financiamiento. A la iniciativa, el actual Ejecutivo le ingresó una serie de indicaciones durante julio del 2024. Desde entonces, se mantiene con urgencia “suma” en la Comisión de Hacienda, pero en su primer trámite constitucional en la Cámara Baja.

Según ha explicado Camila Vallejo, vocera de Gobierno, hoy en post natal, las modificaciones buscan establecer un financiamiento público permanente en el tiempo, no sujeto a la administración de turno y facilitado a través de un instrumento independiente, al funcionamiento de TVN, en la ley de Presupuestos al Sector Público.

Esto último hace referencia a un fondo patrimonial o “endowment“, compuesto por un organismo autónomo, sin fines de lucro, e inversionistas y directores independientes de la administración del canal, y que consiste en un aporte inicial del Fisco de $30.000.000 de dólares para su formación en un plazo máximo de 3 años, además de aportes económicos de personas naturales y jurídicas.

Los recursos se acumularían hasta que se pueda generar un retorno de 146.255 unidades de fomentos ($ 5.499.480.510 pesos), lo que permitiría reemplazar el aporte que entregaría la Ley de Presupuestos.

Frente a la inicativa, Pauline Kantor sostuvo que “si uno lo mira, es un proyecto que poco tiene que ver con lo que se requiere hoy día para una televisión pública real y también de mantención más realista”.

En esa línea, el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones durante el gobierno de Patricio Aylwin y quien firmó el traspaso de TVN, de canal estatal a uno público, Germán Correa, indicó que “no tiene sentido de que el país siga botando plata en un canal de televisión supuestamente público que no tiene ningún rol público. Yo no veo por dónde Televisión Nacional hace algo público cuando es de tan mala calidad que no entrega nada diferente”.

Para Correa, en vistas de las actuales condiciones, es difícil justificar un subsidio tan cuantioso al canal si es que no se analiza “el tema de las comunicaciones desde el punto de vista público” y cuánto puede ayudar su rol.

Pedro Santander: “Televisión Nacional está en una indefinición absoluta”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista y profesor titular de la escuela de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Santander, apuntó a que una televisión pública real debería pensarse dentro de un sistema de medios públicos que implique un fuerte financiamiento.

“Me parece que esto tiene que ver con un límite que la derecha le pone, absoluto, tajante, a cualquier sistema o modelo de comunicación que sea distinto al que la derecha quiere que exista en el país. Y ese sería, en este caso, un sistema de televisión pública de verdad, no un sistema de televisión pseudo pública como el que conocemos y hemos conocido con televisión nacional en estos años y un sistema de televisión pública de verdad, implica pensar un sistema de medios públicos”, señaló.

Santander agregó así que “eso implica un financiamiento basal fuerte que no obligue al canal o al medio público a competir por publicidad, por auspiciadores, etcétera, como lo hace la lógica comercial de los canales privados. Mientras eso no ocurre, en realidad, todas estas discusiones son un poco estériles y nos van a llevar siempre a un callejón sin salida de un canal que no es ni público ni privado, que es deficitario y que está en una situación como la que conocemos los últimos 35 años”.

“Lo que vemos ahora es Televisión Nacional compitiendo con los canales privados, o sea, totalmente inmersa en una lógica que tiene que ver con la lógica comercial, la lógica de mercado, pero a su vez con un montón de voces esperando de Televisión Nacional algo distinto que tiene que ver con su rol público. Entonces, Televisión Nacional está en una indefinición absoluta“, añadió.

El experto indicó, en esa línea, que los gobiernos deberían repensar el rol de TVN. “Lo que yo pienso es que los gobiernos que quieren hacer transformación, como se suponía que era este gobierno, podrían repensar realmente el rol de la televisión pública. Creo que tenemos buenos ejemplos en el continente como la televisión pública brasilera, la colombiana o las políticas públicas de de México que apuntan en una dirección distinta”, cerró.

En medio de la discusión, cabe destacar que a TVN se le suma el rechazo por parte de los sindicatos a la oferta de la empresa por la negociación colectiva que, de no mediar consenso, podría derivar en una huelga que dejaría sin capacidad de operación al canal a solo días de que se transmita la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

Desde los trabajadores también se ha cuestionado, bajo este contexto, las altas remuneraciones de los directivos y los llamados “rostros” del canal.