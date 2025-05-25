Alerta en el sur: Meteorología advierte riesgo de tornados en tres regiones

Luego del sorpresivo tornado que afectó este domingo a Puerto Varas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) elevó la alerta y emitió una alarma meteorológica para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, debido a la posibilidad de nuevos tornados y trombas marinas durante la tarde y noche.

El fenómeno está asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica y activó un despliegue preventivo por parte de las autoridades. Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se mantienen vigentes alertas tempranas preventivas en las tres regiones afectadas por el sistema frontal.

En La Araucanía, el pronóstico anticipa vientos sostenidos entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en sectores de la precordillera, litoral y cordillera de la costa. En el valle, se espera una intensidad similar. Además, se mantiene una probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en gran parte del territorio, y baja en la zona cordillerana.

En Los Ríos continúa la alerta por vientos de intensidad normal a moderada, con riesgo de viento blanco en zonas costeras y cordilleranas. Se anticipan además tormentas eléctricas que podrían afectar desde el litoral hasta la precordillera. El riesgo de deslizamientos es alto en la precordillera, moderado en el litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal, y bajo en la cordillera.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar exponerse a zonas de riesgo y seguir todas las recomendaciones del sistema de protección civil ante la posibilidad de nuevos eventos extremos en la zona sur del país.

El fenómeno está asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica y ha activado un despliegue preventivo por parte de las autoridades. Según informó Senapred, se mantienen vigentes alertas tempranas preventivas en las tres regiones afectadas por el sistema frontal.