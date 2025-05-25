Debate por aborto legal marca la antesala de la última cuenta pública del Presidente Boric

A pocos días de la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el Gobierno decidió dar un paso significativo en su agenda de derechos sociales con el ingreso del proyecto de ley de aborto legal. La iniciativa busca modificar el reglamento para una correcta implementación de las tres causales que existen actualmente y asegurar que estas se apliquen de forma efectiva en todo el sistema de salud público.

El anuncio reactivó un debate que está latente desde la cuenta pública del año pasado, cuando el Presidente comprometió el envío de este proyecto. Desde entonces, el Ejecutivo trabajó en una hoja de ruta junto a organizaciones sociales y expertas, con el objetivo de presentar una propuesta sólida y viable.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recalcó que el proyecto incluirá plazos definidos para la interrupción del embarazo, descartando interpretaciones extremas sobre su alcance. Además, defendió la necesidad de abrir el debate en el Congreso, argumentando que ignorar esta realidad solo perpetúa la clandestinidad, especialmente entre mujeres de sectores más vulnerables.

El anuncio generó una fuerte reacción en el mundo político. El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, acusó al Gobierno de utilizar el tema como una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos que afectan a la administración, como los casos Procultura y Democracia Viva.

“Están tratando de encontrar algo que los una, un proyecto de ley que no es prioridad para todos los chilenos”, afirmó, subrayando que las preocupaciones reales de la ciudadanía son la inseguridad y la situación económica.

En la misma línea, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la iniciativa por considerarla desconectada de las necesidades reales de la población, ya que según sus palabras “el aborto no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres”.

“Esto es pura ideología. No tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan. Lo que yo veo es que no tienen un lugar en la Junji, que no encuentran lugares en los prekinder, en los colegios y para qué hablar de la lista de espera. Entonces realmente uno esperaría que el Presidente de la República ponga el dinero y la atención ahí donde realmente los chilenos necesitan”, manifestó.

Desde el oficialismo, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, valoró el ingreso del proyecto, aunque lamentó que no se haya hecho antes. “Me alegra que Chile sea un Estado laico y que estas discusiones se den en el Parlamento”, expresó, destacando la importancia del debate democrático.

Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Castro adoptó una postura más escéptica. Si bien reconoció la importancia de discutir el tema, calificó el proyecto como “testimonial” y dudó de su viabilidad legislativa en el corto plazo.

“Fantástico que se discuta, no hay veto, pero el momento político habla de otras urgencias que ojalá se puedan asumir con más energía por lo que la gente pide que sean sus problemas cotidianos, inmediatos y tan masivos como la inseguridad pública y los problemas de acceso a la salud”, señaló.