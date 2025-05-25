Ejército de Chile se desmarca de venta de artículos con imagen de Pinochet en la Escuela Militar

El Ejército de Chile emitió un comunicado oficial tras la polémica generada por la venta de artículos con la imagen y nombre del dictador Augusto Pinochet durante el Día de los Patrimonios, en dependencias de la Escuela Militar.

Entre los productos ofrecidos al público se encontraban tazones, llaveros y otros objetos conmemorativos, lo que generó críticas en redes sociales y entre autoridades. La institución castrense aclaró que la comercialización de estos artículos fue realizada por una empresa externa, sin autorización del centro de formación, y que se alejó del objetivo original de la actividad.

“Una de dichas organizaciones, sin la autorización de la Escuela Militar, se alejó de este objetivo comercializando productos vinculados a la contingencia política nacional, de la cual el Ejército no forma parte, situación que no es avalada por la institución”, señaló el comunicado.

En ese sentido, el Ejército informó que la participación de empresas en la jornada fue coordinada por la Corporación de Ex Alumnos de la Escuela Militar, y que se trataba de una instancia para ofrecer accesorios relacionados con la función castrense. Ante lo ocurrido, se decidió eliminar la presencia de empresas externas en futuras actividades organizadas por la Escuela Militar.

Además, se anunció el inicio de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades y adoptar las medidas correspondientes. Esta situación reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la memoria histórica del país.