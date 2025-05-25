Fallece Gastón Soublette, Premio Nacional de Humanidades

El destacado filósofo, musicólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2023, Gastón Soublette, falleció anoche a los 98 años en la localidad de Limache. La noticia fue confirmada por su sobrino y ahijado, Juan Gabriel Valdés, actual embajador de Chile en Estados Unidos.

“Hoy ha fallecido a los 98 años Luis Gastón Soublette, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, filósofo cristiano, musicólogo, amante de la cultura mapuche, profesor de la Universidad Católica, para mí, mi querido tío y padrino”, escribió Valdés en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos en su último encuentro en Limache.

Luis Gastón Soublette Asmussen nació el 29 de enero de 1927 en Antofagasta, aunque se crio en Viña del Mar en el seno de una familia de clase alta vinculada al Partido Conservador. Fue tataranieto del general Carlos Soublette, presidente de Venezuela en dos períodos durante el siglo XIX, cuya familia fue desterrada a Chile junto al filósofo Andrés Bello.

Soublette estudió en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso-Viña del Mar y más tarde cursó arquitectura y derecho en la Universidad de Chile. Su vocación lo llevó a París, donde estudió música y musicología en el Conservatorio, bajo la tutela de figuras como Nadia Boulanger y Edmond Marc. Durante su estadía en Francia fue testigo de la revuelta de mayo del 68, experiencia que lo marcó profundamente, aunque con una visión crítica hacia sus líderes.

A lo largo de su carrera, fue miembro del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile (1958–1969), y desde los años 70, profesor de filosofía y estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también dirigió el Instituto de Estética entre 1978 y 1980. Además, enseñó durante 15 años en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Soublette dedicó su vida al rescate y estudio de la cultura chilena. Colaboró con figuras como Margot Loyola, Héctor Pavez, Gabriela Pizarro y Violeta Parra, a quien consideraba una de sus grandes maestras. Entre sus obras más destacadas se encuentra “La Estrella de Chile”, un profundo análisis sobre los símbolos patrios.

Su legado deja una huella imborrable en la cultura chilena. Con su partida, el país pierde a uno de sus pensadores más lúcidos y comprometidos con la identidad nacional.