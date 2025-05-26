Alejandro Tabilo obtiene su primera victoria en Roland Garros

Después de más de un mes alejado del circuito por una lesión en la muñeca izquierda, Alejandro Tabilo (61° ATP) regresó con todo y logró un triunfal debut en el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

“Jano” Tabilo venció al francés Arthur Cazaux (113° del mundo), jugador invitado por la organización, con parciales de 5-7, 6-3, 6-2, 1-6 y 6-3 en un duelo de tres horas y 43 minutos, bajo la presión del público local.

El encuentro comenzó bien para el chileno, quien quebró en el segundo game y llegó a liderar 5-2. Sin embargo, perdió cinco juegos seguidos y cedió el primer set ante un reaccionado Cazaux.

En el segundo set, Tabilo salvó break points en el tercer y quinto game, logró un quiebre decisivo en el octavo, y esta vez sí cerró el set tras salvar un punto de quiebre en el noveno.

El tercer parcial fue de gran nivel para el zurdo nacido en Canadá, con quiebres en el primer y quinto game, para cerrar por 6-2 y tomar ventaja en el marcador.

Pero el cuarto set fue para el local: el pupilo de Horacio Matta cometió errores y Cazaux logró dos quiebres para igualar el partido y forzar un quinto set.

En el decisivo, Tabilo quebró en el octavo game tras una doble falta del francés, y en el siguiente selló la victoria con algo de suspenso, recuperándose de un 0-30.

Con este resultado, el chileno consigue su primera victoria en Roland Garros, el único Grand Slam donde no había ganado aún, y escala al puesto 54 del ranking en vivo.

En segunda ronda, enfrentará al australiano Alexei Popyrin, 25° cabeza de serie, quien venció al japonés Yoshihito Nishioka (77°) por 7-5, 6-4, 1-2 y retiro del nipón.