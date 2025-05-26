Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de marzo de 2026


Colegio Médico no impulsará aborto legal: "Hay que mejorar lo que tenemos"

La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, hizo hincapié en que "existen desafíos pendientes para garantizar el acceso efectivo" de la ley vigente, es decir, de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, hizo hincapié en que "existen desafíos pendientes para garantizar el acceso efectivo" de la ley vigente, es decir, de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Nacional

Frente al anuncio de un proyecto de ley de aborto sin causales por parte del Gobierno, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, sostuvo que la prioridad actual debe ser mejorar la implementación de la ley vigente de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

“Yo diría que, en temas de aborto, todavía hay mucho que hacer por hacerlo valer la ley de aborto en tres causales”, afirmó Arriagada en entrevista con Radio Cooperativa.

Arriagada señaló que existen desafíos pendientes para garantizar el acceso efectivo a esta prestación, especialmente en la tercera causal (violación). “Hay harto que se puede mejorar para hacer que eso sea cada vez más asequible (…) Todavía tenemos casos de mujeres que bajo las tres causales no acceden o acceden tarde”, comentó, recordando la existencia de plazos legales.

La líder gremial también explicó que el Ministerio de la Mujer está trabajando en una normativa para fortalecer la objeción de conciencia, buscando “una forma más robusta de manifestarla” y asegurar la preservación de los derechos de las mujeres al aborto en las tres causales.

Respecto a una eventual legislación que amplíe el aborto más allá de las tres causales, Arriagada indicó que “si el país va a avanzar más, es una discusión que se va a dar en el seno de la sociedad”.

Aunque los médicos serían parte de esa discusión, aclaró que: “Nosotros, obviamente ahí, no somos quienes vamos a impulsar esa ley”. En ese sentido, la postura de Arraigada se centró en la importancia de “mejorar lo que ya tenemos” antes de considerar nuevas expansiones legislativas en esta materia.

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