Debate presidencial oficialista: candidatos se distancian en cierre de fronteras, ingreso a los Brics y acuerdo Codelco-SQM

Por casi dos horas se extendió el debate presidencial de las y los candidatos presidenciales de las primarias oficialistas en Radio ADN, donde dejaron ver sus principales diferencias a solo días de que comience el período legal de campaña. Mientras Jeannette Jara (PC) apeló a su experiencia y Jaime Mulet (FRVS) a su propuesta regionalista, Gonzalo Winter (FA) lo hizo con su capacidad de enfrentar a la derecha y Carolina Tohá apuntó a convocar mayorías, realizando un guiño al centro político.

Atendiendo a la coyuntura y al pronto ingreso del proyecto sobre aborto legal se evidenciaron matices. Mulet se manifestó contrario a la iniciativa argumentando que “no es la oportunidad”, ya que no sería un tema prioritario para la ciudadanía. Esto, generó molestia entre sus compañeros oficialistas, pero no fue el único porque Jara, además, deslizó una crítica en torno a que le “habría gustado que se hubiese puesto con anticipación en la discusión parlamentaria”.

En temas de migración, fue discusión el voto extranjero, donde se apuntó a establecer mayores exigencias y restricciones para el sufragio en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en control fronterizo Mulet nuevamente se desmarcó de la posición de sus compañeros, mientras apuntaban a una regularización acotada o a inversiones en tecnología, el abanderado propuso el cierre de fronteras.

“Si hay que cerrar las fronteras, hay que cerrarlas porque la casa se llenó. Cuando uno tiene una casa y la casa de visitas se llena, uno les liquida la vida a la casa y a los que llega, porque al final los termina maltratando a todos. Aquí hay una situación donde se colapsaron servicios de salud, educación, vivienda y otros. No se ha tratado con la firmeza que se requiere”, afirmó.

A lo anterior, replicó la candidata del socialismo democrático: “Es un desconocimiento porque no hay una llave para cerrar la frontera, hay que controlar, hay que estar ahí, hay que tener personal, tecnología, helicópteros. Lo importante es hacerse cargo de la migración que esta aquí, lo primero es que las comunas en que hay harta migración tiene que haber un tramite mas rápido para resolver la carencia de servicios, jardines infantiles, consultorios y segundo, que el camino que se han dado hay que profundizarlo para combatir las bandas de crimen organizado”.

Frente a ello, Mulet respondió ofuscado apuntando a que “yo no acepto que me diga desconocimiento, si hubiera sido tan fácil por qué no tomaste la medida antes. Yo creo que un país puede cerrar la frontera, lo importante es dar señales políticas y las señales no se han dado. Así como piñera fue a buscar gente a Cúcuta, yo he pensado que si soy presidente en el primer discurso decir ‘mira Chile ya esta lleno no va a recibir o no puede recibir mas migrantes y comunicar eso al resto del mundo”.

¿Chile a los Brics?

En julio próximo el Presidente Gabriel Boric llegará hasta Río de Janeiro, en Brasil, para participar de la cumbre Brics que reúne a los países de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Es bajo ese contexto que algunas voces han instado a que el país se integre a dicho bloque, en medio de la guerra comercial impulsada por Donald Trump.

Frente a dicha interrogante, los abanderados se dividieron. “Me interesaría mucho que entráramos a los Brics”, admitió la candidata del Partido Comunista. Sin embargo, Mulet y Tohá se distanciaron.

Ésta última, manifestó sus reparos: “En este momento entrar en Brics cuando tiene Rusia invadida Ucrania, sería llegar a un acuerdo de libre comercio con Israel ¿alguien lo encontraría correcto? (…). Yo no me cierro a tener acuerdos con el Brics, pero una vez que se resuelva este tema de la invasión de Ucrania“.

“Si fuera por no relacionarnos con ningún país que alguna vez ha tenido o viene actualmente un conflicto tendríamos que salir de Naciones Unidas, salir del OMS”, replicó Jara.

Acuerdo Codelco-SQM

En términos de la economía, Jara reiteró su postura en contra a la participación privada en la explotación del litio y, en específico, recriminó el acuerdo logrado entre Codelco y SQM que impulsó la actual administración. En particular, la candidata se mostró proclive a una empresa nacional. La anterior postura para Mulet fue llamativa y la comparó con los cuestionamientos que ha emitido la vereda del frente, con la presidenciable Evelyn Matthei.

“SQM tiene deudas pendientes con la sociedad chilena y no desde hace varias décadas, de hace muy poco y encuentro raro que nosotros gente de izquierda estemos avalando un acuerdo con ellos”, cuestionó Jara.

En esa línea, dijo que “si uno piensa en dos, tres o cuatro años más de explotación del litio, lo que tiene que hacer entonces es decir que está pensando en el muy corto plazo. Yo creo que los tesoros de Chile son para los chilenos y chilenas, así como el cobre en Codelco”.

A lo anterior, Carolina Tohá, sostuvo que un recurso sea de todos los chilenos “no quiere decir que no pueda ser explotado por privados”.

Cabe destacar que lo anterior fue tema, además, porque 10 de los 11 miembros de la comisión especial investigadora sobre el acuerdo recomendaron cancelar el acuerdo.