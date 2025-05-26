Día del Patrimonio: la memoria se construye con dignidad urbana

Este fin de semana celebramos en Chile el Día del Patrimonio. Más allá de las visitas a edificios históricos o museos, es una oportunidad para preguntarnos: ¿de quién es la memoria que celebramos? ¿Dónde habita ese patrimonio y qué territorios quedan fuera del relato oficial? Como arquitecta frenteamplista, pero sobre todo como vecina de la zona sur de Santiago, quiero poner el foco en los barrios que por décadas han sido relegados al margen de la ciudad y de su historia patrimonial.

La zona sur de Santiago —desde La Cisterna hasta San Bernardo, pasando por San Ramón, La Granja, El Bosque, entre otros— está hecha de tejido popular, de calles que han visto crecer generaciones enteras en medio de carencias, pero también de solidaridad, cultura barrial y organización comunitaria. Nuestro patrimonio no tiene placas de bronce ni salones de mármol, pero late fuerte en las ferias libres, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos y en las poblaciones que resistieron la dictadura con dignidad.

El Estado históricamente ha ejercido una violencia urbanística sobre estos territorios. Las políticas de vivienda impulsadas durante la dictadura no sólo fracturaron la cohesión urbana, sino que consagraron una ciudad segregada, famosas eran las anécdotas donde las clases se diferenciaban de acuerdo al código postal o el número telefónico. En nombre del progreso, se impusieron viviendas mínimas en entornos degradados, se expulsó a las familias hacia los bordes urbanos, y se abandonó toda pretensión de justicia espacial.

Como militantes del Frente Amplio, no podemos hablar de patrimonio sin hablar de reparación territorial. No basta con conservar fachadas; debemos garantizar el derecho a la ciudad. Eso significa pensar la planificación urbana como un acto profundamente político: con participación real, con mirada feminista, ecológica y justa. Es urgente democratizar el acceso a los bienes urbanos —transporte, áreas verdes, educación, salud, cultura— y reconocer que el patrimonio no está solo en el centro histórico, sino también en cada villa, en cada mural, en cada sede social no solo del sur de Santiago sino que de todo Chile.

El Día del Patrimonio debe dejar de ser una postal para convertirse en una invitación a reconstruir el relato desde abajo, desde las voces que han sido sistemáticamente invisibilizadas. Tenemos la responsabilidad de transformar la ciudad no solo con planos y proyectos, sino con una ética del cuidado y del reconocimiento. Porque el patrimonio verdadero no es solo el que se hereda, sino el que se construye colectivamente.