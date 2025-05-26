Gael Yeomans (FA) respalda sanciones por fraude en licencias médicas: "No es momento de excusas"

En medio de una creciente preocupación por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, el gobierno inició una serie de sumarios administrativos para investigar a más de 25 mil funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con permisos.

Esta situación instaló un intenso debate político sobre la eficiencia del aparato estatal, el control del gasto público y la necesidad de reformas estructurales. Mientras que desde la derecha apuntan a una reducción del tamaño del Estado.

Desde el oficialismo, sin embargo, se defiende la importancia de fortalecer las instituciones públicas y aplicar sanciones ejemplares a quienes cometan este tipo de irregularidades.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, abordó los recientes casos de mal uso de licencias médicas y defendió la necesidad de reforzar la estructura estatal.

La parlamentaria destacó la reciente tramitación de una ley que refuerza la fiscalización y endurece las sanciones en torno al uso indebido de los permisos laborales por motivos de salud. Esta normativa incluye la creación de un registro nacional de prestadores, con exámenes obligatorios para médicos y especialistas. “Ese registro permitirá contar con quienes realmente están haciendo el trabajo que se debe y quienes están infringiendo la ley. Además, en este caso en particular, los jefes de servicios pueden también instruir los sumarios correspondientes”, explicó.

“No creo que sea el momento de dar excusas, sino de revisar que la ley se cumpla”, agregó, haciendo hincapié en que quienes hayan abusado del sistema deben enfrentar sanciones ejemplares.

Frente a los discursos que buscan reducir el tamaño del aparato estatal, la diputada enfatizó que: “Lo que nosotros queremos es un Estado que funcione bien y esté al servicio de la población”. En ese sentido, criticó la narrativa que tilda a los funcionarios públicos de ineficientes y defendió la necesidad de dotar al sistema de mayores capacidades, especialmente en áreas como salud y fiscalización de servicios básicos.

Respecto a la propuesta de la oposición de reformar el Estatuto Administrativo para agilizar sumarios y desvinculaciones, Yeomans reconoció que es un debate necesario. Asimismo, señaló que incluso los propios trabajadores del sector público plantearon la necesidad de revisar el sistema, ya que “es relevante diferenciar entre servidores públicos y quienes fueron puestos por confianza política”.

Por otro lado, consultada por el caso ProCultura y las críticas hacia el Frente Amplio, Yeomans explicó que “lo importante es la reacción que podamos tener frente a este tipo de casos”. Además, reiteró que “las responsabilidades deben asumirse individualmente” y que no se deben extrapolar a partidos o coaliciones. “Caiga quien caiga”, recordó, citando al Presidente Gabriel Boric.

De igual forma, la diputada llamó a actuar con celeridad, puesto que “los jefes de servicio tienen un mes para tomar definiciones. La sanción debe ser la expulsión del servicio público”. También instó al Congreso Nacional a dar urgencia a proyectos como los propuestos por la Comisión Jaraquemada, que buscan mejorar la probidad y transparencia en el Estado.