"Guerra de exterminio contra un pueblo indefenso": académicos chilenos alzan la voz por el "genocidio" en Gaza

Más de 540 profesoras y profesores de instituciones de educación superior a lo largo de todo el país, incluyendo profesores eméritos, directivos y Premios Nacionales, suscribieron una declaración para denunciar la guerra de exterminio que sufre el pueblo palestino. Además, manifestaron su rechazo al “silencio cómplice frente a una de las mayores tragedias humanitarias de nuestro tiempo”.

En una declaración pública los profesionales denunciaron “la violación sistemática de las leyes del Derecho Internacional Humanitario por parte del gobierno de Israel en su brutal agresión militar en los territorios palestinos. Con el pretexto de que sus enemigos se esconden entre la población civil, el gobierno de Netanyahu ha sembrado la muerte en la Franja de Gaza utilizando todos los medios posibles de destrucción. Nada se ha salvado. Nada se ha respetado”.

“La población civil es arreada de un lugar a otro, como si de animales se tratara, para luego arrasar los lugares que son forzados a abandonar. Se le priva de alimento y atención médica. Se obstaculiza la llegada de ayuda humanitaria. Se destruyen sus universidades, escuelas, hospitales, hogares, lugares de culto y la infraestructura básica que sostiene la población, su vida cotidiana, su dignidad y su cultura. Todo es devastado y las víctimas, mayoritariamente civiles indefensos, mujeres y niños, se cuentan por cientos de miles. El número de personas asesinadas ya supera las 60 mil”, expusieron.

En la misma línea, señalaron que: “Muchos pensábamos que la época de los genocidios a manos de potencias autodenominadas ‘civilizadoras’ había terminado y que el silencio del mundo, como ocurrió durante el holocausto judío, se explicaba por el desconocimiento de lo que ocurría bajo el régimen nazi”.

“Sin embargo, el holocausto del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Israel está ocurriendo a plena luz del día ante los ojos del mundo, de los gobiernos, de nosotras y nosotros”, aseveraron.

Las y los profesores subrayaron que “frente a una guerra de exterminio dirigida contra un pueblo indefenso, consideramos moralmente inaceptable que las comunidades de educación superior permanezcan en silencio“.

“Como parte de una comunidad educativa que debe regirse por principios éticos, humanitarios y de justicia, no podemos ni debemos guardar silencio ante esta tragedia”, enfatizaron.

La lista de académicas y académicos firmantes se puede revisar aquí.

Así, los profesionales instan a los integrantes de la comunidad educativa a ser parte de este llamado a través del correo llamado.por.palestina@gmail.com indicando nombre, apellido(s), disciplina e institución.