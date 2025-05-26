Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de marzo de 2026


Hassler y Cariola arremeten contra Republicanos tras cierre del caso Sierra Bella: "Usaron la justicia para fines políticos"

La exalcaldesa afirmó que la causa “se podría haber cerrado mucho antes de las (elecciones) municipales”. La diputada del PC respaldó sus dichos y emplazó a Republicanos por “intoxicar a la opinión pública” con filtraciones malintencionadas.

La exalcaldesa afirmó que la causa “se podría haber cerrado mucho antes de las (elecciones) municipales”. La diputada del PC respaldó sus dichos y emplazó a Republicanos por “intoxicar a la opinión pública” con filtraciones malintencionadas.

Política

La exalcaldesa de Santiago,  Irací Hassler, se refirió a la decisión del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación en torno al caso Sierra Bella. “Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, aseveró.

Por medio de su cuenta de X, Hassler manifestó que la investigación se abrió hace más de dos años y que durante ese tiempo han existido “filtraciones sistemáticas y mal intencionadas para generar un daño político y un daño electoral”.

Asimismo, afirmó que este caso “se podría haber cerrado mucho antes“, pero que se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales, que se realizaron en octubre de 2024.

“Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, explayó.

Por otro lado, mediante el ex-Twitter, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, emplazó a los parlamentarios de ultra derecha y recalcó que estos “utilizaron la justicia para obtener beneficios políticos“.

“Tras dos años de investigación sin resultados, el fiscal Cooper cierra el caso Sierra Bella sin cargos. Como siempre lo sostuvo, Irací es inocente. Políticos del Partido Republicano usaron la justicia para obtener beneficios políticos”, escribió Cariola.

Asimismo, añadió que “en este caso todo fue filtrado a la prensa e intoxicaron a la opinión pública“. “Ese es el libreto de la extrema derecha. Lo aplicarán también en la presidencial. Hay que estar alertas”, advirtió.

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