Hassler y Cariola arremeten contra Republicanos tras cierre del caso Sierra Bella: "Usaron la justicia para fines políticos"

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la decisión del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación en torno al caso Sierra Bella. “Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, aseveró.

Por medio de su cuenta de X, Hassler manifestó que la investigación se abrió hace más de dos años y que durante ese tiempo han existido “filtraciones sistemáticas y mal intencionadas para generar un daño político y un daño electoral”.

Respecto a la decisión del Fiscal Cooper de cerrar la investigación de Sierra Bella, se confirma como sostuve siempre, que soy inocente de los cargos que me imputaron. Aquí mi comunicado: pic.twitter.com/JL5tLjXt8E — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) May 26, 2025

Asimismo, afirmó que este caso “se podría haber cerrado mucho antes“, pero que se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales, que se realizaron en octubre de 2024.

“Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, explayó.

Por otro lado, mediante el ex-Twitter, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, emplazó a los parlamentarios de ultra derecha y recalcó que estos “utilizaron la justicia para obtener beneficios políticos“.

Como matrona e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, junto a la diputada @AnaMariaGazmuri, oficiamos al Ministerio de Salud y le exigimos suspender el decreto que modifica la Norma 150. Esta medida representa un grave retroceso en salud pública y los derechos… pic.twitter.com/8oNzW7kUva — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) May 23, 2025

“Tras dos años de investigación sin resultados, el fiscal Cooper cierra el caso Sierra Bella sin cargos. Como siempre lo sostuvo, Irací es inocente. Políticos del Partido Republicano usaron la justicia para obtener beneficios políticos”, escribió Cariola.

Asimismo, añadió que “en este caso todo fue filtrado a la prensa e intoxicaron a la opinión pública“. “Ese es el libreto de la extrema derecha. Lo aplicarán también en la presidencial. Hay que estar alertas”, advirtió.