"Impunidad", la nueva película de Felipe Gálvez que será una adaptación de la novela "Calle Londres 38"

Basada en hechos reales, “Impunidad” es el nuevo proyecto cinematográfico del director chileno Felipe Gálvez, que abordará las tensiones geopolíticas desatadas tras la detención del dictador Augusto Pinochet en 1998. La película se inspira en el libro “Calle Londres 38” (Anagrama, 2025), del abogado y escritor británico Philippe Sands, cuya enorme repercusión coincide con el anuncio de esta adaptación. El libro fue presentado por primera vez en Santiago el pasado 3 de abril, marcando el inicio de una gira por distintas ciudades del sur de Chile.

En “Calle Londres 38”, Sands explora los acuerdos entre los gobiernos de Tony Blair y Eduardo Frei Ruiz-Tagle para la extradición de Pinochet a Chile. A partir de archivos, cartas y testimonios, el libro traza una poderosa reflexión sobre la impunidad, conectando crímenes del pasado con los del presente en un mismo punto geográfico: el número 38 de la calle Londres, en Santiago.

Sobre el cruce entre el libro y su próximo largometraje, Felipe Gálvez comentó: “Cuando terminamos ‘Los Colonos’, surgió la idea de hacer una película sobre el arresto de Pinochet, una historia con tintes de espionaje. En ese proceso descubrimos el libro de Philippe Sands, nos pusimos en contacto con él y ambos sentimos una conexión inmediata entre los temas que estábamos explorando. Al leer el manuscrito, nos encontramos con una historia que ofrece un inquietante reflejo de nuestros tiempos, acaso una advertencia acerca del peligroso rumbo que parece estar tomando la política occidental”.

Junto a los guionistas Mariano Llinás (Argentina, 1985) y Antonia Girardi (también coguionista de ‘Los Colonos’), Gálvez construye una narrativa que se aleja del género judicial para seguir los pasos de un exespía contratado para evitar la fuga de Pinochet, tras su detención en un hospital de Londres bajo cargos de violación a los derechos humanos. Pinochet permaneció arrestado durante 503 días, hasta que en marzo del 2000 fue liberado por decisión del gobierno británico, en un contexto cargado de presiones políticas, diplomáticas y mediáticas.

Desde esa mirada, la película reflexionará sobre la imposibilidad de hacer justicia como síntoma de un sistema global que protege a quienes sustentan un modelo económico basado en la desigualdad y el poder.

Gálvez irrumpió con fuerza en la escena internacional con “Los Colonos”, un western revisionista sobre la colonización en Tierra del Fuego, que obtuvo el premio FIPRESCI de la crítica internacional en el Festival Internacional de Cine de Cannes, el primero para una producción chilena. Con este nuevo proyecto, Gálvez cambia de registro sin abandonar su compromiso con la memoria histórica y las estructuras de poder que la atraviesan, a la vez que lo termina de consolidar como uno de los realizadores latinoamericanos más prometedores de la escena mundial.

Impunidad es una coproducción internacional entre el Reino Unido, Chile, Francia y España. Su rodaje comenzará próximamente.