"La responsabilidad está en las autoridades de la Escuela Militar": analistas critican venta de artículos con imagen de Pinochet en Día del Patrimonio

El pasado 24 de mayo, y en el marco del Día de los Patrimonios, una imagen se viralizó rápidamente: al interior de la Escuela Militar, se vendían artículos con la imagen y nombre del dictador Augusto Pinochet. Entre los productos ofrecidos al público se encontraban tazones, llaveros y otros objetos conmemorativos, lo que generó críticas en redes sociales y entre autoridades.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica de la Casa de Bello y coordinadora del grupo de investigación en Política de Defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales, Mireya Dávila, sostuvo que la venta de productos que representen la figura de Pinochet o la dictadura “expresa que no existe en la sociedad chilena un acuerdo transversal sobre el rechazo a figuras autoritarias como la del ex dictador y su gobierno“.

En esa línea, Dávila afirmó que “la educación que se entrega a los futuros militares no ha logrado permear la idea de que en términos éticos no es posible recordar a figuras históricas que rompieron la democracia y violaron los DDHH“.

La institución castrense aclaró que la comercialización de estos artículos fue realizada por una empresa externa, sin autorización del centro de formación, y que se alejó del objetivo original de la actividad.

“Una de dichas organizaciones, sin la autorización de la Escuela Militar, se alejó de este objetivo comercializando productos vinculados a la contingencia política nacional, de la cual el Ejército no forma parte, situación que no es avalada por la institución”, señaló el Ejército en un comunicado.

En ese sentido, el Ejército informó que esta participación fue coordinada por la Corporación de Ex Alumnos de la Escuela Militar, y que se trataba de una instancia para ofrecer accesorios relacionados con la función castrense. Ante lo ocurrido, se decidió eliminar la presencia de empresas externas en futuras actividades organizadas por la Escuela Militar.

Además, se anunció el inicio de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades y adoptar las medidas correspondientes. Esta situación reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la memoria histórica del país.

La doctora en Ciencia Política cuestionó el comunicado del Ejército en traspasar la responsabilidad a sus ex alumnos: “La responsabilidad está en las autoridades de la Escuela Militar al no revisar el material que se vende. También corresponde a las autoridades civiles hacer valer esas responsabilidades. Reforzar la educación en democracia y DDHH debe ser un aspecto que los gobiernos deben priorizar en la educación militar, lo cual implica cambios legales como la Ley Orgánica Constitucional de FF.AA”.

Para el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante del grupo de investigación en Política de Defensa, Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales, Felipe Agüero, la venta de imágenes alusivas al exdictador al interior de la institución castrense “es grave porque es algo que no está permitido, que no corresponde y que revela una falta de control interno sobre las operaciones que tienen lugar ahí dentro“.

Asimismo, criticó el comunicado del Ejército calificándolo de “inapropiado” porque el responsable es el director de la Escuela Militar y “no puede deslindarse responsabilidades a terceros”.

Para el también doctor en Ciencia Política, la venta de artículos que glorifican a criminales de lesa humanidad demuestra que “es evidente que no hay control, porque quiero presumir que no es algo autorizado por el conducto regular. Si no es autorizado, entonces lo que hay es un tema de control que tiene que investigarse. Hubiese sido mucho peor que esto hubiese sido autorizado, pero hay que investigarlo y tienen que tomarse las medidas respectivas de acuerdo a los reglamentos existentes”.

Finalmente, Agüero aseveró que “faltan orientaciones claras al respecto, que estas cuestiones no pueden permitirse, no están dentro de lo posible y que se establezcan claramente los mecanismos de control. Eso es lo que tiene que hacerse”.