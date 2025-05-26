"Le tengo que contar algo delicado": Monsalve relata detalles de reunión con Presidente Boric tras ser denunciado

Nuevos antecedentes salieron a la luz sobre las horas clave que precedieron la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del gobierno, tras ser denunciado por violación y abuso sexual. El testimonio entregado por el exautoridad entre el 7 y el 13 de enero ante la Fiscalía, detalla la conversación que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric luego de que se hiciera pública la acusación en su contra.

El relato, contenido en un documento de 63 páginas con más de 300 preguntas, fue revelado por La Tercera y forma parte del expediente de la investigación que lo mantuvo seis meses en prisión preventiva y por la cual arriesga hasta 15 años de cárcel.

De acuerdo con su testimonio, el 15 de octubre Monsalve fue alertado por el Mandatario a través de mensajes en Signal y una llamada telefónica. “Me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19.00 horas, no me dijo para qué”, relató.

Horas antes, ya había informado del caso a la jefa jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, en compañía del entonces jefe de asesores, Gabriel de la Fuente. Fue en esa instancia, según dijo, que recibió la recomendación de contratar un abogado privado.

La reunión con el Presidente se concretó pasadas las 20 horas. “Pensé que me había citado por otro motivo. Al entrar le dije: ‘Presidente, antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado’. Él me dice: ‘La denuncia’”. Fue entonces cuando Boric le comunicó que había sido informado de una acusación de abuso sexual presentada por una funcionaria.

“El Presidente me dio un par de datos. Me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto”, declaró Monsalve, agregando que el Mandatario hizo referencia a la presunción de inocencia, pero también a la gravedad del caso.

Según el exsubsecretario, el Presidente Boric le pidió que informara a su familia y preguntó si existía una relación previa con la denunciante. “Le respondí: ‘Presidente, salí dos veces con ella a comer, el 1 y el 22 de septiembre’”, indicó.

Minutos más tarde, recibió una llamada de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le informó que la Policía de Investigaciones se dirigía a su hotel. Fue entonces cuando decidió retirarse del lugar para enfrentarse al procedimiento.

Finalmente, Monsalve relató que su salida del cargo fue resuelta directamente en esa reunión con el Presidente. “Me dice que la situación no permite que me mantenga en el cargo. Le dije, muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llegar”.

El caso continúa en etapa de investigación y la declaración de Monsalve representa su versión oficial de los hechos, centrada no solo en los episodios denunciados, sino también en los diálogos y decisiones al más alto nivel de gobierno en las horas que marcaron su salida de La Moneda.