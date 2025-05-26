Marcos Barraza (PC) renuncia como asesor del gobierno y denuncia "operación política" en su contra

Luego de ser involucrado en el uso irregular de licencias médicas, el exministro Marcos Barraza (PC) renunció como asesor del Ministerio del Trabajo y acusó a la Municipalidad de Santiago de ejecutar una “operación política” en su contra.

La semana pasada T13 asoció al nombre del militante del Partido Comunista como uno de los funcionarios que habría hecho un mal uso de las licencias médicas. Así, el mismo día, el -ahora- exfuncionario del gobierno aseguró que el permiso fue solicitado en el marco de una “enfermedad real”.

De esa manera, este lunes a través de sus redes sociales Barraza denunció que: “La derecha y especialmente la actual alcaldía de la Municipalidad de Santiago, me han intentado involucrar – a través de una campaña de desprestigio Injusta y rebuscadamente mal intencionada- en la situación irregular de licencias médicas que observó la Contraloría General de la República”.

“Quiero ser extremadamente claro, la acusación es totalmente falsa. No es interpretable, no es relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa”, aseveró a través de Instragram.

El exministro destacó que desmintió y transparentó inmediatamente toda la información publicada “para que exista absoluta claridad que no existe ninguna irregularidad, y que cualquier investigación objetiva e imparcial llegará a la misma conclusión“.

“Sin embargo, pese a que los antecedentes están ahí para que cualquiera pueda corroborarlos, la operación de desprestigio a mi honra ya está en marcha. Entiendo que así operan los poderes fácticos en nuestro país, construyendo mentiras, no soy el primero y evidentemente tampoco seré el último”, dijo.

En la misma línea, dijo que no quedará de brazos cruzados: “Por ello he decido enfocarme en enfrentar fuerte y decididamente esta campaña de desprestigio, evaluando alternativas jurídicas en contra de quienes buscan afectar mi honra y han filtrado esta situación a sabiendas de la falsedad de los hechos”.

“No estoy disponible a que esta operación política intente afectar con mi nombre, ni al gobierno del Presidente Gabriel Boric, ni al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día y tengo la convicción de que enfrentar esta embestida requiere que tenga toda la libertad como ciudadano para hacerlo, por lo que el día de hoy he presentado mi renuncia de manera indeclinable al cargo de asesor en el ministerio“, indicó.