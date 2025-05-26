Nuevas cifras tras tornado en Puerto Varas: lesionados aumentan a 19

Tras el Comité de Gestión del Riesgos de Desastres (Cogrid), el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó una actualización sobre la situación en Puerto Varas, tras el paso de un tornado por la zona.

En el Cogrid se reunieron las autoridades regionales y comunales. Tomás Garate, alcalde de Puerto Varas, señaló que se cumplió con “resguardar la seguridad en nuestra comuna”.

“Organizamos la noche a través de siete sectores prioritarios que fueron los más afectados y establecimos un sistema de seguridad con Carabineros, con la seguridad pública del municipio y en colaboración con el Ejército. Y quiero transmitir que no recibimos ninguna denuncia por incivilidad, por delitos o por desórdenes”, destacó el jefe comunal.

Por su parte, el subsecretario del Interior actualizó la cifra de lesionados: aumentaron a 19. Sin embargo, apuntó que todas están siendo tratadas en centros de salud. Además, informó que el suministro de agua fue reestablecido en su totalidad, mientras que el de luz lleva un 85% en las zonas afectadas.

“Se han movilizado todos los recursos que tiene el Estado desde el día de ayer. El Ejército se trasladó a la zona con efectivos que han estado colaborando en la remoción de escombros junto con el municipio evidentemente. Hemos visto los servicios de salud que también se han desplegado, el Ministerio de Obras Públicas”, valoró el subsecretario Ramos.

Las viviendas afectadas se mantienen en 250 y según informaron las autoridades, de los vecinos afectados, solo una familia utilizó el albergue municipal, mientras que otras se trasladaron hasta casas de familiares o amigos.

“En términos generales tenemos que ser responsables con la ayuda, porque muchas veces las personas por impulso natural traen ropa, traen cosas que no necesariamente necesitamos. Hoy lo que necesitamos es zinc y nailon para que sí podamos entregar materiales de construcción básico para nuestra comunidad”, solicitó el alcalde Garate.

Por su parte, la delegada presidencial regional de Los Lagos, Paulina Muñoz, señaló que “es importante llamar a la calma porque tenemos que aplicar ciertos instrumentos que nos permitan ir categorizando cada uno de los requerimientos y necesidades de las familias”.

El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, hizo un pedido al Presidente Gabriel Boric -quien se trasladará a la zona para reunirse con autoridades- respecto a los fondos que se necesitarán para enfrentar la emergencia.