La selección chilena femenina de básquetbol 3×3, categoría OPEN Damas, logró este domingo su clasificación al Mundial adulto que se disputará del 23 al 29 de junio en Ulaanbaatar, Mongolia, tras imponerse con autoridad por 21-15 a Egipto en el partido definitorio del Premundial desarrollado en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán.

El camino del equipo nacional, dirigido por el Head Coach Gustavo Vega, comenzó el sábado con una ajustada derrota ante Brasil por 21-20, seguida de una contundente victoria sobre China Taipei por 21-12. Con ese panorama, las chilenas llegaron al domingo con dos opciones: superar a Letonia o, en caso de caer, jugarse el todo por el todo frente a Egipto.

A primera hora, el equipo no pudo ante Letonia, cayendo por 19-12, por lo que la clasificación se definió en el enfrentamiento ante las africanas. Con un sólido plan de juego y gran efectividad, las chilenas se impusieron por 21-15, logrando así su pasaje al Mundial adulto por segunda vez en la historia, luego de su primera participación en el año 2022.

Este nuevo logro se suma a un exitoso proceso que ha significado doce participaciones mundialistas en los últimos cuatro años en diversas categorías, consolidando el crecimiento del básquetbol 3×3 femenino chileno a nivel internacional.

El equipo está integrado por Fernanda Ovalle, Valentina Ojeda, Francisca Salvatierra y Ziomara Morrison, bajo la dirección técnica de Gustavo Vega.