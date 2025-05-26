Selknam vence a Yacare XV y entra en zona de semifinales del Súper Rugby Américas 2025

En un encuentro decisivo por la fase regular del Súper Rugby Américas 2025, Selknam Rugby dio un golpe de autoridad al imponerse por 20-17 a Yacare XV en su último partido como local. El duelo se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR), ubicado en Parque Mahuida, y le permitió al conjunto chileno subir al cuarto puesto de la tabla, metiéndose de lleno en la lucha por las semifinales del torneo.

Ambos equipos llegaban igualados en puntaje y con la clasificación en juego, por lo que el enfrentamiento tenía carácter de final anticipada. A pesar de enfrentar bajas sensibles por lesión, el equipo dirigido por Jake Mangin mostró un gran nivel, sobre todo en la primera mitad.

Dominio chileno en el primer tiempo

El inicio fue favorable para Selknam, que abrió el marcador a los 4 minutos con un try de Clemente Saavedra, convertido por Tomás Salas, quien además sumó un penal a los 25’. El descuento de Yacare XV llegó a través de un penal de Joaquín Lamas, dejando el marcador 10-3 al descanso.

En esa etapa, la franquicia chilena de rugby se mostró sólida en defensa, efectiva en ataque y con dominio en las formaciones y el contacto.

Reacción guaraní y definición infartante

En el segundo tiempo, Selknam volvió a golpear con un try de Raimundo Martínez y otra conversión de Salas, estirando la ventaja a 17-3. No obstante, una tarjeta amarilla a Martínez le dio ventaja numérica a los visitantes, que empataron el partido con tries de Juan González y Julián Quetglas más conversiones de Lamas.

Con el marcador igualado 17-17 y el reloj corriendo, Tomás Salas, figura del partido, marcó un penal a los 77 minutos que selló el 20-17 definitivo. En los últimos minutos, Selknam Rugby resistió con firmeza y defendió una victoria clave.

Todo por definir en Córdoba

Con este resultado, Selknam suma 32 puntos y supera por uno a Yacare XV, desplazándolo de la zona de clasificación. Ahora, la franquicia nacional solo está por debajo de Dogos XV (37), Peñarol y Pampas (ambos con 36).

El último partido será de visita ante el líder Dogos XV, en Córdoba, donde el equipo chileno buscará asegurar una histórica clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas 2025. La victoria frente a Yacare no solo le dio vida, sino que demostró el carácter competitivo de un plantel decidido a luchar hasta el final.