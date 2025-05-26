"Todo el apoyo que se requiera": Presidente Gabriel Boric anunció ayuda para Puerto Varas

El Presidente Gabriel Boric anunció “todo el apoyo que se requiera” para Puerto Varas tras el paso de un tornado que dañó decenas de casas. Con el fin de entregar ayuda a los damnificados, informó que el Gobierno aplicará la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social.

“Todas las autoridades regionales desplegadas en Puerto Varas por inédito tornado. Afortunadamente no hay pérdida de vidas que lamentar, si 8 lesionados todos ya atendidos. Desde mañana (hoy) se empezará a aplicar ficha FIBE para viviendas afectadas y diferentes organismos del Estado estarán colaborando en remoción de escombros”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Me comuniqué con el alcalde Tomás Garate y estamos coordinados a través de la delegada presidencial para todo el apoyo que se requiera”, añadió.

En tanto, un primer balance oficial de Senapred dio cuenta de 109 viviendas con daños en evaluación y 327 damnificados. Posteriormente, la Delegación Presidencial de la Región de Los Lagos actualizó la cifra a cerca de 250 viviendas con daños producto del tornado que azotó Puerto Varas a las 15:30 horas de ayer.

Además, el fenómeno provocó la caída de árboles, daños en vehículos estacionados y un corte de luz que afectó a más de 10 mil clientes. En cuanto a los ocho lesionados, entre ellos un menor, recibieron atención en recintos asistenciales. Las clases fueron suspendidas en la comuna.

Finalmente, la Dirección Meteorológica de Chile calificó el tornado en grado EF1, es decir, de intensidad moderada con vientos de entre los 138 y los 178 km/h. Por su parte, Senapred canceló la alerta meteorológica por tornados y trombas marinas en el sur del país.