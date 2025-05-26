Venezuela: baja participación y la escalada de tensión con Guyana por el Esequibo marcan las elecciones

Este domingo 25 de mayo, Venezuela celebró elecciones parlamentarias y regionales marcadas por una baja participación y una legitimidad ampliamente cuestionada, tanto por actores internos como por la comunidad internacional. Sin embargo, el foco de atención no solo estuvo en las urnas vacías, sino en una polémica maniobra del gobierno de Nicolás Maduro: la incorporación del Esequibo como un nuevo estado venezolano, con gobernador y diputados electos, pese a tratarse de un territorio en disputa con Guyana. El gesto, de alto contenido simbólico y estratégico, reaviva una crisis limítrofe latente y eleva las tensiones en el Caribe sur-americano.

Una jornada electoral sin entusiasmo ciudadano

Lejos del entusiasmo electoral de otras épocas, esta votación se caracterizó por centros vacíos, una movilización casi nula y una atmósfera de desafección generalizada. Imágenes provenientes de Caracas mostraron más militares que votantes en las calles, reflejando lo que muchos interpretan como un acto de desobediencia cívica frente a un sistema percibido como cerrado y autoritario.

La líder opositora María Corina Machado fue tajante al calificar la jornada como un “fracaso del régimen”, asegurando que más del 85% del electorado se abstuvo de participar. En un video publicado en la red social X, Machado instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a facilitar una transición ordenada y a cumplir su “deber constitucional” como garantes de la soberanía popular.

El PODER lo tienes TÚ. Venezuela DESOBEDECIÓ. Vamos 4 a 0. Y no hay QUINTO MALO…. pic.twitter.com/39OToTFyYM — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 26, 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, reportó una participación del 42%, cifra rechazada por la oposición, que sostiene que la abstención fue significativamente mayor. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, boicoteó los comicios, aunque otros líderes como Henrique Capriles y Manuel Rosales optaron por participar, generando divisiones internas y acusaciones de validar el proceso, así como de “cohabitar con el régimen”.

La detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, acusado de intentar sabotear las elecciones, reforzó las denuncias sobre persecución política estructural.

Chavismo se adjudica la victoria… y el Esequibo

El oficialismo, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se atribuyó el 82% de los votos, con 23 de 24 gobernaciones y 40 de los 50 escaños en disputa para la Asamblea Nacional. Entre los territorios conquistados figura, de forma altamente controversial, la región de Guayana Esequiba, cuya incorporación fue presentada como un hecho consumado tras el referéndum consultivo de diciembre de 2023.

Desde el Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro proclamó como “gobernador del Esequibo” al almirante Neil Villamizar y prometió pleno respaldo presupuestario al nuevo estado, desafiando tanto el ordenamiento jurídico internacional como las advertencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que habían llamado a no realizar comicios en la zona disputada.

“Se trata de un ejercicio de soberanía real”, afirmó Maduro, añadiendo: “Nadie meta sus narices en esta disputa histórica”.

La respuesta de Guyana: firmeza y advertencia

La reacción de Georgetown no tardó. El presidente guyanés Irfaan Ali fue enfático en condenar el acto como una “grave provocación” que pone en riesgo la paz regional. En un discurso pronunciado en la localidad de Anna Regina, en pleno corazón del Esequibo, el mandatario afirmó que sus fuerzas armadas están “listas para defender cada pulgada del territorio guyanés”, aunque reiteró su compromiso con la vía diplomática y el respeto al derecho internacional.

La Corte Internacional de Justicia había ordenado a Venezuela abstenerse de realizar cualquier acto que alterara el statu quo del territorio en disputa. Al llevar a cabo elecciones y proclamar autoridades en la zona, Caracas desafía abiertamente la autoridad de la CIJ, lo que complica aún más un proceso que está bajo arbitraje internacional.

Más control institucional, menos legitimidad

En términos internos, el chavismo consolida el control de casi todos los espacios de poder, pero lo hace en un escenario de aislamiento social y erosión de legitimidad. De los más de 7 millones de votos que obtuvo Nicolás Maduro en 2013, apenas quedan poco más de 3 millones según las cifras de 2024. A esto se suma la diáspora: más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década.

Las elecciones del domingo, lejos de reafirmar la estabilidad del régimen, parecen evidenciar su dependencia del aparato institucional y su distanciamiento con la ciudadanía. El nuevo mapa político venezolano, teñido casi por completo del oficialismo, convive con una ciudadanía desencantada y con una comunidad internacional que observa con creciente inquietud los movimientos de Caracas, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Un conflicto que cruza las urnas y los mapas

La proclamación del Esequibo como estado venezolano no es solo una acción simbólica: es un mensaje geopolítico. La disputa con Guyana ya no se libra solo en tribunales o cancillerías, sino también en las urnas, en la cartografía oficial y en los discursos presidenciales. Y mientras el gobierno de Maduro celebra una victoria cuestionada, los riesgos de una escalada diplomática, e incluso militar, no pueden ser descartados.

La región enfrenta ahora el desafío de contener una posible crisis entre ambos países mientras se redefine el futuro político de Venezuela que, entre la abstención y la confrontación, sigue sumido en una encrucijada sin salida clara.