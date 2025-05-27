Aplicación de la FIBE: gobierno acelera entrega de ayudas en Puerto Varas

Este martes, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Galleguillos, junto a la delegada presidencial de la Región de Los Lagos, Paulina Muñoz, y el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, entregaron un completo balance sobre el avance en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), tras el paso del tornado que afectó a la comuna.

Según informó la subsecretaria Galleguillos, ya se aplicaron 141 fichas FIBE, en un universo estimado de 220 a 250 viviendas afectadas. Este instrumento permite caracterizar el daño en los hogares y es clave para activar el bono de recuperación, que se entregará en cuatro tramos, según el nivel de afectación.

En casos de afectación menor, el monto será de 375 mil pesos; si el daño es medio-bajo, se entregarán 750 mil pesos; para afectación media-alta, el bono alcanzará un millón 125 mil pesos; y en situaciones de daño alto, el monto ascenderá a 1 millón 500 mil pesos.

Estos recursos forman parte de las ayudas tempranas que buscan dar una respuesta rápida a las familias afectadas por la emergencia. Para llevar a cabo el catastro, la subsecretaria informó que se está realizando un trabajo conjunto “conformado por equipos municipales con el Ministerio de Desarrollo Social“.

¿Quiénes recibirán este bono?

Respecto a cómo funciona el proceso para establecer la cantidad de personas que van a formar parte de este bono, Galleguillos explicó que primero se realiza “un análisis territorial de cuál es la zona de la comuna que ha sido afectada por este evento (…). Se hace una operación de recorrido completo de todas las viviendas, independiente si a simple vista se ve o no el daño”.

En ese sentido, las autoridades aclararon que la ficha FIBE se aplica por hogar, no por vivienda. Además, anunciaron que entre este martes y miércoles se completará el levantamiento de datos, con el objetivo de iniciar los pagos del bono de recuperación entre el viernes y el lunes.

Posterior a este proceso de ayudas tempranas y con el territorio ya estabilizado, comenzará una nueva etapa centrada en la reparación productiva y de vivienda. Esta fase será clave para definir apoyos de mayor alcance. Según adelantó Galleguillos, se espera que a partir de la próxima semana se conozca la planificación detallada para este proceso de reconstrucción.

Por su parte, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, informó que la comuna recuperó el suministro de agua potable y el 98% del abastecimiento eléctrico, este último se completará a las seis de la tarde en toda la ciudad. Además, el municipio está entregando materiales de emergencia como zinc y nylon para proteger las viviendas ante el frente de mal tiempo pronosticado para el viernes.

Adicionalmente, el edil reconoció que fenómenos como el tornado que afectó a la comuna representan un desafío inédito para la infraestructura urbana del país. “Son un fenómeno meteorológico nuevo. La normativa no está pensada para resistir un tornado a 180 kilómetros por hora”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar y actualizar los estándares de construcción, especialmente en zonas expuestas a eventos climáticos extremos, para que las ciudades puedan enfrentar este tipo de emergencias en mejores condiciones.

La delegada presidencial, Paulina Muñoz, destacó el trabajo coordinado entre el gobierno central, regional y la municipalidad en cuanto a seguridad: “Estamos trabajando para poder seguir fortaleciendo la seguridad, particularmente en estos polígonos, en los sectores de refuerzo, y es por eso que Carabineros de Chile va a seguir durante esta semana”.

Paralelamente, se habilitó un centro de acopio oficial en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas, donde personal municipal organiza y distribuye la ayuda humanitaria. “En esta labor, se está canalizando el apoyo de organizaciones como Desafío Levantemos Chile y Techo, que aportan su experiencia en gestión y reconstrucción”, agregó el jefe comunal.

En cuanto al financiamiento, las autoridades destacaron que se habilitará una cuenta municipal para recibir donaciones, incluyendo una contribución ya comprometida por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 100 mil dólares.

Para más información sobre la FIBE y su funcionamiento, las personas pueden visitar el sitio oficial de ChileAtiende, en Chileatiende – Ficha Básica de Emergencia (FIBE)