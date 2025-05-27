Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de marzo de 2026


Cierre de caso Sierra Bella: defensa de Hassler anuncia represalias legales contra quienes ejercieron "acciones con motivaciones políticas"

Tras la decisión del fiscal Patricio Cooper de no perseverar en la causa, el representante legal de la exalcaldesa, Miguel Schurmann, adelantó que evaluarán medidas contra las personas que impulsaron la investigación.

Tras la decisión del fiscal Patricio Cooper de no perseverar en la causa, el representante legal de la exalcaldesa, Miguel Schurmann, adelantó que evaluarán medidas contra las personas que impulsaron la investigación.

Nacional

Después de la resolución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de cerrar la investigación en el caso Sierra Bella —que involucraba a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler—, su abogado, Miguel Schurmann, anunció que analizarán posibles acciones legales contra quienes promovieron lo que calificó como “acusaciones sin fundamento”.

“Celebramos el fin de esta causa, y una vez que el tribunal ratifique la decisión, evaluaremos los pasos a seguir en contra de quienes ejercieron acciones infundadas con motivaciones políticas”, declaró Schurmann.

Miguel Schurmann.

Abogado Miguel Schurmann. Foto: Aton.

El penalista enfatizó que la Fiscalía actuó conforme a los antecedentes, pues “no hay elementos que respalden la comisión de algún delito, por lo que lo lógico era dar por terminada la investigación”. Además, el defensor criticó la extensión del proceso, que se prolongó por casi dos años y medio, con un período de revisión de equipos tecnológicos que abarcó año y medio.

Según Schurmann, este retraso afectó directamente las posibilidades de Hassler de buscar la reelección: “Es lamentable que la justicia no haya sido oportuna. Mantener una investigación abierta durante la campaña perjudicó sus aspiraciones, generando una sensación de injusticia en quienes han sido sometidos a este desgaste”.

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