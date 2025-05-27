Damas de compañía y licencia médica: revelan contenidos de celular de Monsalve

Damas de compañía, páginas de citas y una licencia médica a pedido detectó la Policía de Investigaciones (PDI) en una revisión del celular de Manuel Monsalve. Se trata de búsquedas en internet que efectuó el exsubsecretario del Interior antes, durante y después del 22 de septiembre de 2024, día de los hechos denunciados -abusos y violación- por una subalterna.

Según informó T13, el reporte de la PDI tiene 257 páginas y fue enviado el 25 de marzo pasado al fiscal regional metropolitano Centro Norte. Xavier Armendáriz, quien encabeza la indagatoria. El documento da cuenta de búsquedas de servicios de damas de compañía, una página de citas con jóvenes colombianas y un pedido a su hija para que le consiguiera una licencia médica.

Esto último, de acuerdo a la información, fue efectuado el 23 de septiembre de 2024, es decir, al día siguiente de haber estado en su habitación del Hotel Panamericano con la mujer que lo denunció. Ese día Monsalve canceló una pauta de prensa y más tarde recibió el comprobante de licencia médica por enfermedad o accidente común que le daba reposo total.

La revisión del dispositivo incluye también días anteriores al hecho investigado:

– 1 de septiembre del 2024. Ese día no sólo se concretaría un encuentro entre la funcionaria denunciante de 32 años y Monsalve en el Costanera Center. A las 8:06 de ese domingo, 10 horas antes de esa cita, el celular registra que Monsalve entra desde su smartphone a la página de internet “rastro.com“. Una vez dentro de ese portal, realiza 30 búsquedas de damas de compañía.

– 7 de septiembre del 2024. Se detectó el ingreso desde el celular de Monsalve al sitio web “ColombianCupid.com”, un sitio de internet de citas que, según la propia descripción de la página: “Ayuda a hombres solteros a encontrar a una pareja colombiana”. Monsalve ingresó para revisar distintos perfiles de mujeres jóvenes entre 20 a 35 años. Sus búsquedas comenzaron a la medianoche y, en total, le hizo click a 18 perfiles disponibles en la plataforma.

Pero el interés mayor de los investigadores está en el uso del celular de exsubsecretario el día de los hechos denunciados.

– 14:48 horas del domingo 22 de septiembre del 2024. Faltaba un poco más de 3 horas para la cita entre Monsalve y la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que terminaría en una investigación por presunta violación. Entre las búsquedas de Monsalve en su celular ese día está la “ruta de los mejores restaurantes de Chile”, junto con diversas cartas de locales de comida, como el del local peruano Ají Seco Místico, lugar donde finalmente se concretó esa reunión.

El celular de Monsalve registra fotografías tomadas horas antes con anteojos de color amarillo y un jockey con las siglas de la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

Tras el encuentro de Ají Seco Místico, a las 23:52 horas ingresan al hotel Panamericano, según las imágenes de la cámara de seguridad del recinto. Ya en la madrugada del 23 de septiembre, en el celular de Monsalve se detecta, que la aplicación “Spotify”, utilizada para la reproducción de canciones, registró un uso continuo desde las 00:30 hasta las 02:30 horas. En la mañana, a las 06.46 horas, se activa nuevamente.

– 2 de octubre del 2024, otro movimiento en el celular de Monsalve llamó la atención de la PDI: “Se visualizan diversas búsquedas relacionadas con noticias en las cuales se ha suministrado drogas para cometer delitos”.

Monsalve hizo doble click en algunas páginas, escribió en su teclado GHB o Gamma Hidroxibutirato, una sustancia asociada a delitos de este tipo.