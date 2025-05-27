Guillermo Holzmann y escalada israelí en territorios palestinos: "Netanyahu está aprovechando el silencio de Trump"

El número de muertos en la Franja de Gaza no deja de subir. Esta jornada, el Ministerio de Salud gazatí informó que, al menos, 54 mil 506 palestinos han muerto y 123 mil 129 han resultado heridos desde el pasado 7 de octubre de 2023. El número de muertos, en su mayoría, corresponden a mujeres y niños.

En este el último informe, las autoridades gazatíes informaron que este lunes 26 de mayo los bombardeos por parte de Israel dejaron, al menos, 79 muertos y 163 heridos.

Mientras la masacre de la población civil continúa, y según consignó Europa Press, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este martes que aceptó la propuesta presentada por Estados Unidos para lograr un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza. La organización estaría “esperando la respuesta” de las autoridades de Israel.

Todo esto sucede mientras la comunidad internacional presiona al primer ministro israelí, Benjamín Netantayu, a detener la ofensiva en el destruido enclave y permitir el ingreso de ayuda humanitaria para que la población sobreviviente no muera de inacción.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional, Guillermo Holzmann, aseveró que Israel se mantiene tal cual ante los ojos de la comunidad internacional. Sin embargo, “el que está pésimo es Netanyahu”.

En esa línea, el analista aseguró que las decisiones de Netanyahu de tomar el control de Gaza, expulsar a los palestinos y hacer lo propio con Cisjordania, “va completamente en contra de las negociaciones y de lo que se decidió en el 2012 por la Asamblea de Naciones Unidas de reconocer al Estado de Palestina“.

Recordemos que el 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas, y dos años más tarde la Asamblea General proclamó el 2014 como el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

“Netanyahu está aprovechando que tiene el poder y que tiene una justificación cada vez más débil, o yo diría casi inexistente, asociado a lo que hizo Hamás el 7 de octubre, hace dos años atrás. La verdad es que no tiene en la práctica ningún tipo de fundamento para poder mantener la idea de no dejar que el Estado palestino efectivamente exista“, sostuvo el analista.

Asimismo, Holzmann puntualizó que Netanyahu ha ido perdiendo legitimidad y credibilidad incluso al interior del propio pueblo israelí: “Ya no tiene todo el respaldo israelí para poder sostener lo que está haciendo ahora en temas militares“.

La comunidad internacional

La presión internacional ha crecido sobre Netanyahu tras impedir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por más de tres meses, lo que provocó la muerte por inacción y por falta de insumos médicos de cientos de palestinos.

Mientras el controvertido plan israelí de distribución de ayuda dio inicio en Gaza, las agencias humanitarias de la ONU urgieron una vez más a las autoridades israelíes a aumentar de inmediato los suministros que llegan al territorio palestino para evitar la hambruna.

Recordemos que casi tres meses de bloqueo total por parte de Israel, la semana pasada se permitió finalmente la entrada de una cantidad de ayuda “extremadamente insuficiente” a la Franja de Gaza devastada por la guerra, dijo este martes el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria.

Respecto a qué debería hacer la comunidad internacional para garantizar una tregua en el devastado enclave palestino, Holzmann aseveró que la ésta “no tiene la capacidad de imponer su visión”. “Consideremos que la única intervención sería a través de los Cascos Azules de las Naciones Unidas, es decir, capítulo 7. Y para eso requiere unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esa unanimidad no la va a tener“, indicó.

Los Cascos Azules son las fuerzas de paz de la ONU encargadas de mantener la paz en zonas de conflicto. Su objetivo principal es proteger a la población civil, prevenir conflictos y facilitar el proceso de paz.

Recordemos que en innumerables ocasiones Estados Unidos ha vetado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que buscan un alto al fuego en Gaza. “Hoy día Netanyahu está aprovechando el silencio de Donald Trump, porque Donald Trump no quiere abordar ese tema sin solucionar estas cosas antes. Entonces está aprovechando esa ventana que Netanyahu lo toma como de oportunidad”, cerró Holzmann.