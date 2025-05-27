Hamás habría aceptado propuesta de EE.UU. para tregua en Gaza mientras Israel amenaza con anexar Cisjordania

Según consignó Europa Press, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este martes que aceptó la propuesta presentada por Estados Unidos para lograr un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza. La organización estaría “esperando la respuesta” de las autoridades de Israel.

“Hemos aceptado la propuesta de (el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve) Witkoff para lograr un alto el fuego y la retirada de las fuerzas enemigas”, dijo Basem Naim, un alto cargo del brazo político de Hamás, de acuerdo al diario palestino “Filastin”. “Estamos esperando la respuesta de la ocupación”, agregó.

Las palabras de Naim llegan apenas un día después de que Witkoff desvelara que hay una propuesta estadounidense en firme para un alto el fuego y liberación de rehenes e instara a Hamás a aceptarla, tras el recrudecimiento de la ofensiva contra Gaza después de que Israel rompiera el acuerdo alcanzado en enero y reiniciara sus ataques contra el enclave costero.

“Israel está dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego temporal y liberación de rehenes que permitiría la vuelta de la mitad de los vivos y la mitad de los fallecidos y abriría la puerta a negociaciones sustanciales para buscar una vía para un alto el fuego permanente que yo mismo he aceptado supervisar”, dijo Witkoff en declaraciones a la cadena de televisión CNN, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Por otra parte, Hamás publicó durante la jornada un comunicado en el que piden que los días entre el 30 de mayo y el 1 de junio sean “jornadas de ira global” contra “el genocidio y la muerte por inanición“. “Pedimos una acción global continuada para detener inmediatamente este holocausto“, señaló en referencia a la ofensiva militar desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo islamista instó a “presionar a través de todos los medios para lograr el fin de la agresión y el hambre”, antes de denunciar que “la ocupación continúa su brutal agresión contra Gaza y persiste en recrudecer su exterminio y hambre contra civiles indefensos, incluidos niños y mujeres, desde hace 600 días“. “Es una violación flagrante de todas las normas y leyes internacionales y divinas”, denunció.

“Que el viernes, el sábado y el domingo sean días de ira global con manifestaciones, marchas y sentadas masivas en todas las ciudades y plazas del mundo, alzando la voz con fuerza en condena y rechazo a los crímenes, el genocidio y la inanición a los que está siendo sometido nuestro pueblo y en apoyo y solidaridad con Gaza, Jerusalén y la sagrada mezquita de Al Aqsa”, zanjó.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, afirmaron el lunes que la ofensiva israelí ha dejado cerca de 54 mil muertos y unos 123 mil heridos desde el 7 de octubre -fecha de los citados ataques, que dejaron unos mil 200 muertos y cerca de 250 secuestrados-, incluidos más de 3 mil 800 muertos y alrededor de 11 mil heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego y reactivó su ofensiva, expandida desde entonces.

Israel amenaza con anexar Cisjordania ante reconocimiento del Estado de Palestina

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, amenazó con la anexión israelí de territorios de Cisjordania si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino.

En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, Dermer advirtió que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los Acuerdos de Oslo, que tenían carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.

Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel. El Área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina.

Dermer lanzó estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado de Palestina en la cumbre de Nueva York que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recogió el diario israelí “Haaretz”.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, realizó advertencias similares en cuanto a posibles “medidas unilaterales” tanto a Barrot como a su homólogo británico, David Lammy, y a otros países, según informaciones del diario “Israel Hayom”.

El jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su gobierno estaba en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres sólo apoyaría la medida si tuviese consecuencias tangibles.