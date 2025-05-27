HBO revela a los protagonistas de la nueva serie de Harry Potter

La esperada serie de HBO basada en la saga de Harry Potter ya tiene a los actores que interpretarán a los míticos personajes de Harry, Ron y Hermione.

Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger, y Alastair Stout será Ron Weasley. La elección de los actores principales se produjo luego de un proceso de audiciones masivos, en el que participaron más de 30 mil candidatos desde que HBO lanzó una convocatoria abierta el pasado otoño. El inicio del rodaje está previsto para este verano.

La noticia fue anunciada por la showrunner de la serie, Francesca Gardiner, y el productor ejecutivo y director, Mark Mylod, quienes destacaron el talento excepcional de los tres jóvenes actores.

“Después de una búsqueda extraordinaria liderada por los directores de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestro Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es maravilloso y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia en pantalla. Nos gustaría agradecer a los miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de talento joven”, afirmaron Gardiner y Mylod en un comunicado.

El elenco principal estará acompañado por reconocidos actores que asumirán otros papeles icónicos. John Lithgow, conocido por Conclave y The Crown, interpretará a Albus Dumbledore. Janet McTeer, vista en Mission: Impossible – The Final Reckoning y The White Queen, será Minerva McGonagall. Paapa Essiedu, de I May Destroy You y Gangs of London, asumirá el papel de Severus Snape. Nick Frost, famoso por Shaun of the Dead y Hot Fuzz, dará vida a Rubeus Hagrid. Luke Thallon, de Leopoldstadt y Patriots, será Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse, de The Fast Show y Harry & Paul, interpretará a Argus Filch.

La serie de Harry Potter está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner, quien también ejerce como showrunner. Mark Mylod, conocido por su trabajo en series como Succession, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Además, la serie cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.